¶¯ÌÌ¤ÎºÇ¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÈäÏª
¡¡»°ÂåÌÜ J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE¤Î´äÅÄ¹äÅµ¤Î¶á±Æ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö´äÅÄ¹äÅµ¤µ¤ó¡õÅÄÂ¼·òÂÀÏº¤µ¤ó¤«¤é¥³¥á¥ó¥È±ÇÁü¤¬ÅþÃå¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¡¢¶âÈ±¤Ë´ã¶À¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¶¯ÌÌ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Îà·ãÊÑá¤·¤¿´äÅÄ¤Î»Ñ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢21Æü¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ö¶âÈ±¡×¤Î¸ø¼°X¡£´äÅÄ¤Ï¹»Â§¤Ë¹³µÄ¤¹¤ë¤¿¤áà¶âÈ±¥Ç¥âá¤ò¹Ô¤¦Ãæ³ØÀ¸Ã£¤ÎÃ´Ç¤¶µ»Õ¡¦»ÔÀîÌò¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡Ö°ì½ÖÃ¯¤«¤È¡Ä¤µ¤¹¤¬´äÅÄ¹äÅµ¡×¡Ö²¿¤ò¤·¤Æ¤âÁÇÅ¨¡×¡Ö¥Ó¥¸¥å¤ä¤Ð¡ª¡×¡ÖºÇ¹â¤Ç¤¹¡ª¡×¡ÖÁÇÅ¨¤¹¤®¤ë¤ä¤Ð¤¤¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£