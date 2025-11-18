¡Ö¤ª¤Ï¥¬¡¼¥ë¡×¤«¤é28Ç¯...àÅ·¤Þ¤Ç¤È¤É¤±½÷Í¥á¤Èà¸µ¥Õ¥¸¥¢¥Êá¹¬¤»2¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏªà¸½ºß¤Î»Ñá¤Ë¡Ö²û¤«¤·¤¤¡×¡Öº£¤Ç¤â³Ð¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡×È¿¶ÁÂ³¡¹
28Ç¯¸å¤Î¶á±Æ¤Ë¡ÖÈþ¿Í»ÐËå¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡¡28Ç¯Á°¡Ö¤ª¤Ï¥¬¡¼¥ë¡×¤È¤·¤Æ¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤¿½÷Í¥¤È¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡¢¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÊ¿°æÍý±û¤ÎÅê¹Æ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÂç¹¥¤¤ÊÍ§¿Í¤Ç¤¢¤ê¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ±×¡¹µ±¤¤¤Æ¤¤¤ë°ÂÆ£À»¤Á¤ã¤ó¤È¥é¥ó¥Á¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡ÖÀ»¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¤¦28Ç¯¡¢¡¢¤Ê¤Î¤Í¡ª¡ª¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÄÖ¤Ã¤Æ¡¢½÷Í¥¤Î°ÂÆ£À»¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¡Ø¤ª¤Ï¥¹¥¿¡Ù¤È¤¤¤¦¥Æ¥ìÅì¤ÎÄ«ÈÖÁÈ¤ÇÆ±»þ´ü¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢CD¤ä¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¤ò°ì½ï¤Ë½Ð¤·¤Æ¡¢Ç»Ì©¤Ê»þ¤ò²á¤´¤·¤Þ¤·¤¿¡£·ÝÇ½³¦¤Î½÷¤Î»ÒÃ£¤Ë¡¢¾¡¼ê¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¡¢¤ä¤ä¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿»ä¤Ë¡¢²È¤ËÇñ¤Þ¤ê¤Ë¤ª¤¤¤Ç¤è¡¼¡¢¤È¤«¥«¥é¥ª¥±¹Ô¤³¤¦¤È¤«¡¢ÉáÄÌ¤ÎÍ§Ã£¤È¤·¤ÆÀÜ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿À»¡×¤È2¿Í¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÇ¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ±×¡¹ÁÇÅ¨¤Ë¡×¡ÖÈþ¿Í»ÐËå¤ß¤¿¤¤¤ÇÁÇÅ¨¡×¡Ö¤¤¤ä¤¡¡Á²û¤«¤·¤¤¤Ê¡£Åö»þ²ÐÍËÆü¤¬°ÂÆ£À»¤Ç¶âÍËÆü¤¬Ê¿°æÍý±û¤À¤Ã¤¿¤Ê¡×¡Ö¥À¥ó¥À¥óde OHA¤¬²û¤«¤·¤¤¡£º£¤Ç¤â³Ð¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¹¬¤»¤òÍÆñ¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡2¿Í¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Î»Ò¶¡ÈÖÁÈ¡Ö¤ª¤Ï¥¹¥¿¡×¤Ç1998Ç¯ÅÙ¤Î½÷»Ò¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡¦¤ª¤Ï¥¬¡¼¥ë¤òÌ³¤á¤¿¡£°ÂÆ£¤Ï¡¢90Ç¯¤Ë¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ö¥¢¥Ë¡¼¡×¤Î¥·¥ó¥·¥¢Ìò¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¡Ö¿·¡¦Å·¤Þ¤Ç¤È¤É¤±¡×(TBS¡¢99Ç¯)¤Î¼¡½÷¡¦Àé²ÂÌò¤ä¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ö¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¤È¼ö¤¤¤Î»Ò¡×¤Ç¤Î¥¸¥Ë¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼Ìò¤Ê¤É¿ôÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£