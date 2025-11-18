¡Ö¤ª¤Ã¤µ¤ó¤º¥é¥Ö¡×à¥í¥ê·ÏËåá¤«¤é9Ç¯¡Ä25ºÐ½÷Í¥à·ã¤ä¤»á»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¾×·â¡Ö¥¬¥Á¤ÇÁé¤»¤¿¤Í¡×¡Ö¹¹¤ËÈþ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡Ö¥ª¥ª¥«¥ß¤¯¤ó¤Ë¤ÏñÙ¤µ¤ì¤Ê¤¤ ¥·¡¼¥º¥ó3¡×¤Ç¿Íµ¤¤Ë
¡¡2016Ç¯¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡Ö¤ª¤Ã¤µ¤ó¤º¥é¥Ö¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¤Ë¡¢¥í¥ê·ÏËåÌò¤Ç½Ð±é¤·ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿½÷Í¥¤Î¶á±Æ¤ËÃíÌÜ¤¬¤¢¤Ä¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖHappy moment¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÄÖ¤ê¡¢¶¾Çþ¤ò¿©¤Ù¤ë»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï½÷Í¥¤Î°ÂÇÜ²µ(25)¡£¤Û¤Ã¤½¤ê¤·¤¿ÎØ³Ô¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡Ö²µ¤Á¤ã¤ó¥¬¥Á¤ÇÁé¤»¤¿¤è¤Í¡×¡Ö¹¹¤ËÈþ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ö¤Û¤ó¤Þ²Ä°¦¤¤¡ªÌþ¤·¤Ç¤·¤«Ìµ¤¤¡ª¡×¡Ö¸«¹û¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡Ö¤É¤ó¤É¤óåºÎï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡°ÂÉô¤Ï¡¢17Ç¯¤Ë½©¸µ¹¯¤È¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹¤Î¾¾±º¾¡¿Í²ñÄ¹¤¬ÀßÎ©¤·¤¿·àÃÄ¡Ö4¥É¥ë50¥»¥ó¥È¡×¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¡£18Ç¯¤Ë¡Ö¥ª¥ª¥«¥ß¤¯¤ó¤Ë¤ÏñÙ¤µ¤ì¤Ê¤¤ ¥·¡¼¥º¥ó3¡×(AbemaTV)¤Ë½Ð±é¤·ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢½÷Í¥¤ä¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£¸½ºß¤Ï¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥É¥é¥Þ¡ÖÆ£¿§¤ÎÉõÅû¡×(AbemaTV)¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£