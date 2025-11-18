¡Ö¥¥ì¤¬¤¹¤²¤¨¡ª¡×8.5¥¥í¸º¤ÇÏÃÂê¤ÎÀîÂ¼¥¨¥ß¥³à¤ª¥Ë¥å¡¼¿åÃåá¥Î¥ê¥Î¥ê¥À¥ó¥¹¤Ë¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¡Ö³°¤Ç¤âÃå¤ì¤ë²Ä°¦¤µ¡×
¿·Ä´¤·¤¿¿åÃå¤ÇÁ´ÎÏ¥À¥ó¥¹
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤¿¤ó¤Ý¤Ý¡×¤ÎÀîÂ¼¥¨¥ß¥³¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥àà¤ª¥Ë¥å¡¼¿åÃåáÆ°²è¤Ç¡¢·ãÊÑ¤Ö¤ê¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀîÂ¼¤Ï6·î¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¾ðÊó¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¥Ò¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹!¡×¤Ç1Æü1²ó¤Î¿©»ö¤ò¤»¤¤¤í¾ø¤·¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤ë´ë²è¤ËÄ©Àï¤·¡¢Ìó1¥«·î¤Ç8.5¥¥í¤Î¸ºÎÌ¤ËÀ®¸ù¤·È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¤ª¥Ë¥å¡¼¤Î¿åÃå¤Ç¹¥¤¤¹¤®¤ÆÌÇ!ÍÙ¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¿·Ä´¤·¤¿¿åÃå¤ÇÎÏ¶¯¤¤¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¥¥ì¤¬¤¹¤²¤¨!¡×¡Ö¿åÃå¤À¤Ã¤¿¤ó¤À! ÉáÄÌ¤Ë³°¤Ç¤âÃå¤ì¤ë²Ä°¦¤µ¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¤È´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£