¡Ö¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë!?¡×¡Ö¤¦¤ï¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¥ß¥»¥¹Âç¿¹¡¢¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¤ÈàÌë¥Ç¡¼¥ÈáÊó¹ð¡Ö¥ê¥¢½¼¤Ê¤Î¤«¡Ä¡×¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤â2¿Í¤Ç?¡×¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤âÎÉ¤¤¤ª´é¡×¤ÎÀ¼
¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥Ç¡¼¥È¤Ç´ò¤·¤½¤¦¤Ë¥Ô¡¼¥¹¡ª
¡¡Mrs. GREEN APPLE¤ÎÂç¿¹¸µµ®¤¬X¤ò¹¹¿·¡£¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤ÎàÌë¥Ç¡¼¥Èá¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤ª»Å»ö¤ÎÏÃ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ç¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¤ê¡×¤È½ñ¤¹þ¤ß¡¢Íò¤ÎÆóµÜÏÂÌé¤¬¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¤òÇØ·Ê¤Ë¥Ô¡¼¥¹¤ò¤¹¤ë»Ñ¤òÈäÏª¡£
¡¡ÆóµÜ¤âX¤ÇÂç¿¹¤ÎÅê¹Æ¤ò°úÍÑ¤·¡Ö¤È¤¥¤Ã¤È¤¥¡¼¤¡¼¤È¥¤¥ë¥ß¥Ç¡¼¥È¤ÇÂç²£Å¾¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£2¿Í¤ÎÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤»Ñ¤¬Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÏÂ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹Æó¿Í¤Ç²á¤´¤¹¤Î¤«¤Ê¡×¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¥Ç¡¼¥È¤¸¤ã¡¼¤ó¡£¥ê¥¢½¼¤«¡Ä¡×¡Ö¤ï¤¢¡¼¡ª¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¡×¡Ö2¿Í¤Î¹¬¤»¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤¬ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¡×¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤âÎÉ¤¤¤ª´é¡Á¡×¡Ö¤¦¤ï¤Ó¤Ã¤¯¤ê!¤Ê¤ó¤«´ò¤·¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¥ª¥Õ¥·¥ç¤«¤Ê¤êµ®½Å¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£