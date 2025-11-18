¡Ö»ØÎØ»÷¹ç¤¦¡×É×ÉØÌò¤«¤é¥ê¥¢¥ëÉ×ÉØ¤Ø¡Ä4Ç¯Á°à¥Ó¥Ã¥¯¥«¥Ã¥×¥ëº§á¤¬ÏÃÂê¡¢44ºÐÀ±Ìî¸»¤ËÁûÁ³¡Ö¤É¤·¤¿!¤É¤·¤¿!¡×¡ÖºÙ¤¤¡Ä¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁÇ¤Î´¶¤¸¡×
º¸¼ê¤ÎÌô»Ø¤Ë¤Ï¡Ä
¡¡²»³Ú²È¤ÎÀ±Ìî¸»(44)¤¬X¤ò¹¹¿·¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤È¤ÏÊ·°Ïµ¤¤¬°ìÊÑ¤·¤¿¶á±Æ¤ËÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥Ñ¡¼¥×¥ë¤Î¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤òÃå¤Æ¡¢¤æ¤ë¥Ñ¡¼¥Þ¥Ø¥¢¡õ¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò³Ý¤±¤¿»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖÀ±Ìî¸»¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡×(¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷)¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£½Â¤á¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÇÎ¾¼ê¤ò³«¤¤¤¿¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¡¢º¸¼ê¤ÎÌô»Ø¤Ë¤Ï¥¥é¥ê¤È»ØÎØ¤¬µ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À±Ìî¤Ï¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¡ÖÆ¨¤²¤ë¤ÏÃÑ¤À¤¬Ìò¤ËÎ©¤Ä¡×(TBSŽ¤2016Ç¯)¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥ÞÈÇ¡Ö¥¬¥ó¥Ð¥ì¿ÍÎà!¿·½Õ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë!!¡×(Æ±Ž¤21Ç¯)¤ÇÉ×ÉØÌò¤ò±é¤¸¤¿¿·³À·ë°á(37)¤È21Ç¯¤Ë·ëº§¡£¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¥²¥¹¥È¤Ë·ë°á¤Á¤ã¤ó¤âÍè¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ë¡×¡Ö¤Õ¤Õ¤Õ¡Ä»ØÎØ»÷¹ç¤¦¤è¤Í¥§¡Ä¡×¡Ö¿·³À¤µ¤ó¤È¤´·ëº§¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÉ×ÉØ¤Ø¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¡Ö¤É¤·¤¿!¤É¤·¤¿!¥¤¥±¸»¤µ¤ó!!¡×¡ÖÆü¤ËÆü¤Ë³Ê¹¥½Â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡Ä3ËçÌÜ¤¬¤ß¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤«¤±¤Æ¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ë¡Ä¡×¡Ö¤ä¤Ð¡¢¤Ê¤Ë¤³¤ì¡£¥Ó¥¸¥åÎÉ¤¹¤®¤ÆÀ¼½Ð¤¿¡×¡Ö¸»¤µ¤ó¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¤Ç¤¹¤Í¤§♡¤Ç¤âÁêÊÑ¤ï¤é¤ººÙ¤¤¡Ä¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁÇ¤Î´¶¤¸¡×¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÍñ¤òÇã¤¦¸»¤µ¤ó¤òÁÛÁü¤·¤Æ¤Û¤Ã¤³¤ê¤¹¤ë¡×¤Ê¤ÉÀ±Ìî¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£