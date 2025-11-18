オダウエダ・植田、学生時代の写真に「か、かわいい…」「榮倉奈々味」「色気が凄い」
お笑いコンビ・鬼越トマホークの良ちゃんが18日までに自身のXを更新。お笑いコンビ・オダウエダの植田紫帆（34）の大学生時代のショットを公開し、反響を集めている。
【画像】初々しい表情…！学生時代のオダウエダ・植田
良ちゃんは投稿で「ウエダ…嘘だろ…？悪魔と面白さと引き換えに取引したんか？」とコメント。「田舎家 南果」として高座に座るショットを公開した。
この投稿に「か、かわいい…」「榮倉奈々味あって草」「今も魅力的やけどな」「色気が凄い」「素敵な写真ですね！」などの反響が集まった。
植田と相方の小田結希は、自身のYouTubeチャンネル「オダウエダ総合案内所」にて、「【オダウエダ】大阪芸大落研のここがすごい！【勧誘】」と題し、「大阪芸術大学・落語研究寄席の会」OBとして勧誘する動画を公開していた。
