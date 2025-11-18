¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¡¦¥â¥â¥³¤Î¡ÈÆ´¤ì¤Î¸ÈÁü¡É¤ËÀä»¿¤ÎÀ¼¡ÖÁÇÅ¨¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¡×
ABEMA¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¥À¥Þ¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤½÷¤¿¤Á season2¡Ù(Á´14²ó)#11¤¬¡¢14Æü¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ø¥À¥Þ¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤½÷¤¿¤Á season2¡Ù¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È
¡û¥â¥â¥³¤ÎÆ´¤ì¤Î¸ÈÁü
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢º£Ç¯¡¢Ä¹ÃË¤Î·ëº§¤ò¼õ¤±¤Æ61ºÐ¤Ç¡È¸È¥Ç¥Ó¥å¡¼¡É¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¡¦¥â¥â¥³¤ËÌ©Ãå¤·¤¿¡£
Æ´¤ì¤Î¸ÈÁü¤òÊ¹¤«¤ì¤¿¥â¥â¥³¤Ï¡¢¡Ö»ä¤â²Ç¤Ç¡¢¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¥ä¥ó¥¡¼¤ÎÊÁ¤¬°¤¤Ì¡ºÍ»Õ¤ò¸È¤µ¤ó¤¬²÷¤¯¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¡ÈÂ©»Ò¤Î¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¡É¡£¤ªµÁÊì¤µ¤ó¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ÃçÎÉ¤¯¡¢µ¤¤ò¤Ä¤«¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¿¤¤¡×¤È²óÅú¡£
¤³¤Î²óÅú¤ò¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤â¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤«¤éÃçÎÉ¤¯¤·¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¹ÔÆ°¸¶Íý¤Ê¤Î¤¬ÁÇÅ¨¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥²¥¹¥È¤Îº´ÅÄ¿¿Í³Èþ¤â¡Ö»ä¤Î¸È¤µ¤ó¤â¡¢¡È¡»¡»¤Î²Ç¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¿¿Í³Èþ¤µ¤ó¤À¤«¤éÂç¹¥¤¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡Ä¡ÄËÜÅö¤Ëµã¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¥â¥â¥³¤µ¤ó¤â¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤Þ¤º¤Ï¤ª¸ß¤¤¤Ë¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡£Êâ¤ß´ó¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤¦¡×¡Ö¥â¥â¥³¤µ¤ó¤¹¤´¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
¿ôÂ¿¤¯¤Î¥É¥é¥Þ¤Î½Ð±é¤ä¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÌö¤¹¤ëMEGUMI¡¢¥É¥é¥Þ¡¦±Ç²è¡¦ÉñÂæ¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¤ë¹äÎÏºÌ²ê¡¢¤ª¾Ð¤¤¤äÇÐÍ¥¶È¤Ë²Ã¤¨¥³¥é¥à¤ä¥¨¥Ã¥»¥¤¤Ê¤É¤Î¼¹É®³èÆ°¤âÏÃÂê¤Î¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¡¢ABEMA¤Î¿·ÈÖÁÈ¡Ø¥À¥Þ¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤½÷¤¿¤Á¡Ù¡£·ÝÇ½³¦¤Ç²Ú¡¹¤·¤¤³èÌö¤ò¤ß¤»¤Ê¤¬¤é¤â¿ÍÀ¸¤Î»À¤¤¤â´Å¤¤¤âÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤¹3¿Í¤¬¡¢¡È½÷À¤Î¹¬¤»¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼«Í³¤ËËÜ²»¤Ç¸ì¤ê¹ç¤¦¡£
