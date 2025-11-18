万博会場内で11・29『ミャクミャク旅立ちセレモニー』開催決定・内容発表 モニュメントの移設にあたり
大阪府・大阪市は18日、大阪・関西万博の会場内で11月29日に『大阪ヘルスケアパビリオン ミャクミャク旅立ちセレモニー』を開催すると発表した。
【画像】「大屋根リングに見えてきた」引地耕太氏デザインの『紅白』キービジュアル
「ミャクミャクは、もずやんと一緒になって、大阪ヘルスケアパビリオンのリボーンステージで幾度となく観客を沸かせるとともに、8月から閉幕日まで毎日館内でグリーティングを行うなど、大阪ヘルスケアパビリオンの魅力発信と盛り上げに貢献してくれました」とし、「今回、そのミャクミャクのモニュメントが東ゲートから移設されるにあたり、この間の貢献に感謝し、万博記念公園での活躍を祈念するセレモニーを開催します」と伝えた。
場所は、舞洲の万博会場東ゲート内（ミャクミャクモニュメント付近）。大阪府内在住の1000人を観覧募集する。
■大阪ヘルスケアパビリオン ミャクミャク旅立ちセレモニー
開催日時：20257年11月29日（土）11時から11時30分頃まで（荒天中止）
場所：大阪・関西万博会場東ゲート内 ミャクミャクモニュメント付近（大阪市此花区夢洲地区）
内容：オープニングダンス（アバンギャルディ）、大阪府知事及び大阪市長挨拶、大阪ヘルスケアパビリオン振り返り動画の放映、出演者フォトセッションなど
観覧者募集：大阪府内在住の方1000人
※応募多数の場合は、抽選により決定します。
※募集方法等の詳細については、令和7年11月21日（金曜日）14時に発表。
【画像】「大屋根リングに見えてきた」引地耕太氏デザインの『紅白』キービジュアル
「ミャクミャクは、もずやんと一緒になって、大阪ヘルスケアパビリオンのリボーンステージで幾度となく観客を沸かせるとともに、8月から閉幕日まで毎日館内でグリーティングを行うなど、大阪ヘルスケアパビリオンの魅力発信と盛り上げに貢献してくれました」とし、「今回、そのミャクミャクのモニュメントが東ゲートから移設されるにあたり、この間の貢献に感謝し、万博記念公園での活躍を祈念するセレモニーを開催します」と伝えた。
■大阪ヘルスケアパビリオン ミャクミャク旅立ちセレモニー
開催日時：20257年11月29日（土）11時から11時30分頃まで（荒天中止）
場所：大阪・関西万博会場東ゲート内 ミャクミャクモニュメント付近（大阪市此花区夢洲地区）
内容：オープニングダンス（アバンギャルディ）、大阪府知事及び大阪市長挨拶、大阪ヘルスケアパビリオン振り返り動画の放映、出演者フォトセッションなど
観覧者募集：大阪府内在住の方1000人
※応募多数の場合は、抽選により決定します。
※募集方法等の詳細については、令和7年11月21日（金曜日）14時に発表。