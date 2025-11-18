女優の大原優乃（26）が、18日までに自身のインスタグラムを更新。9年ぶりに再集結した懐かしメンバーとの“激エモショット”を披露した。

大原は「『Dream5 15th Limited Event 2025』 この日を開催できたこと。大げさでもなく、奇跡だと思っています。」と書き出し、今月16日に9年ぶり1日限定で再集結したことで話題となった「Dream5」のパフォーマンス写真などをアップ。

他にも本番前に元メンバーで現在は女優の日比美思（27）と、同じく元メンバーで俳優の高野洸（28）の3人で円陣を組む様子が映された“激エモショット”なども披露した。

続けて「9年ぶりにDream5として 皆さまに再会できたのは、それぞれがこの世界で 歩みを止めずに、戦い続けてきたから。ここまで支えてくださった すべての方に感謝です。」と、メンバー2人とファンやスタッフに感謝をつづり、ライブTシャツを肩だし＆ミニワンピーススタイルにリメイクした衣装姿もアップし美脚ショットも披露している。

この投稿にファンからは「最初で最後の幸せすぎる時間をありがとう」「大切な宝物な時間」「やっぱり素敵なグループ」「私の青春そのものです」など、再集結を喜んだ声が多く寄せられた。