【モンスターハンターワイルズ ～モリバーの宴～】 11月19日～2026年5月17日 開催予定

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンにて11月19日から2026年5月17日まで開催予定のレストラン「モンスターハンターワイルズ ～モリバーの宴～」。開催前日となる11月18日にはメディア向けの内覧会が実施され、カプコン取締役専務執行役員「モンスターハンター」シリーズ プロデューサーの辻本良三氏が登場した。

辻本氏は今回のコラボについて、「モンスターハンターワイルズ」に登場する料理が再現されているところが特徴だと紹介した。「実際に食べてみて、こんな味がするんだ、というのを楽しんでほしい。ボリュームもあるし、USJはたくさん歩くので、食事をして、ハンターみたいにパワーをつけてもらえたら」と話した。

焚き火料理 ポーク、ワイルドハーブ、シルドニンニク：2,800円

焚き火料理 チキン、ゴチソウダケ、モンスターチリ：2,800円

また「モンハンワイルズ」のモリバーがテーマとなっている点については、「USJとは今でもコラボをしてきたが、USJのスタッフは『モンハン』を好きな方がとても多い。毎回コラボのたびに色々なアイデアをいただくが、今回は『ワイルズ』で新しく登場したモリバーという新しいキャラクターを取り上げていただいた。しかも、まさかその“宴”を再現するというアイデアをもらえるとは思わなかったので、とてもうれしかった。すぐにやりましょうと返事をした」と笑顔で語った。

料理のなかでもオススメは、「どれも美味しいが、印象に残ったのはチーズ」という。「ワイルズ」のゲーム内の料理にも、ナンのようなパンにチーズをかけて食べるというシーンが登場する。メニューのひとつ「モンスターハンターワイルズ×USJ限定コースターセット」（3,500円）にはモチモチのパンと、とろみのあるチーズが盛られている。「ゲーム内のチーズはかなりとろりとしているが、今回のチーズもかなりとろ～り感を出してもらった。これは印象的でした」と語った。

モンスターハンターワイルズ×USJ限定コースターセット：3,500円

チーズはとろ～り。たっぷりつけるとおいしい

最後に、USJの関係について「10年以上のお付き合いになる。本社は同じ大阪。今年は大阪万博もあって、大阪がかなり盛り上がった年だったと思う。その中でまたUSJと一緒にコラボができて嬉しい。長年コラボしているので、お互いの考えを理解できている。すごくいい関係」と述べた。

なお弊誌では、モリバーとオトモアイルーが焚き火を囲んでいるレストランの装飾や、実際に提供される料理を別稿にて撮り下ろしでご紹介している。こちらも合わせてご覧いただきたい。

モリバーとオトモアイルーの装飾

