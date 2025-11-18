愛知・三河一色産「めすうなぎ」のブランド「艶鰻（えんまん）」の２０２５年初出荷お披露目会が名古屋東急ホテルで１８日に行われ、西尾市の「鰻♡抹茶大好きＰＲアンバサダー」松井珠理奈（２８）が応援に駆け付けた。

養殖される鰻はほとんどがおすだが特許取得された大豆イソフラボンを与えることでめすに育つ。オスより大型なうえ、サシが均一に入り身も皮も柔らかく美味で、研究機関のモニター調査では約８割が「おすよりおいしい」と回答している。

大豆に合わせベージュ色のワンピースで表れた珠理奈は「艶鰻丼」を実食し、まず一切れの大きさに驚愕。一口ほおばると「柔らかくてすごく美味しい。歯じゃなく唇でかめちゃう。外側が少しカリっとしてて最高です。関東、関西風どちらが好きでも美味しいと思えるのでは。楽屋で独り占めしたい」と満面の笑みを浮かべた。

また艶鰻を使った東急ホテルオリジナルのガレットには「斬新なのにちゃんと鰻の感じもある。伝統を受け継ぎながら新しいメンバーで魅せていく、今のＡＫＢ４８みたいです」と珠理奈ならではのグルメレポートを披露した。

養鰻は「気温低下の秋以後鰻の餌食いが落ち、身も皮も堅くなる」（三河一色めすうなぎ研究会）ことから、寒い時期の消費にブレーキがかかる問題がある。養鰻生産量全国２位の愛知県は、その約９割を生産する西尾市の一色うなぎ漁業協同組合や大学や民間企業と６年以上に渡り養鰻を研究開発。特許技術により秋以降も「身が厚く、脂が上品。うまみの元であるアミノ酸の含有量が多く、雑味が少ない」という夢のめすうなぎ「艶鰻」を生み出した。

現在艶鰻が店舗で食べられるのは４業者６店舗だが、安定した供給を行い、年間を通じた消費に結び付けたいと考えている。

大豆イソフラボンを使った養鰻は各地で行われているため、差別化へ西尾市は「いい夫婦の日」で知られる１１月２２日を「三河一色うなぎの日」として記念日登録した。「いい夫婦の日に艶鰻を食べて夫婦円満となって欲しい」（西尾市関係者）という。

これを聞いた珠理奈も「プライベート的には、素敵な方と円満な家庭を築きたいという願掛けで、この艶鰻をたくさん食べたい」と意気込んだ。ただ「山で例えると、まだ５合目（笑い）」とのことで、願望成就にはもう少しかかりそうだ。

松井珠理奈 めすうなぎのブランド「艶鰻」で良縁の願掛けも「山で例えると、まだ５合目」