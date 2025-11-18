横山めぐみ、上品な“普段着物”のお出かけコーデを公開 「とてもお似合いでとてもお綺麗」「お美しい」「粋ですね」と反響
俳優の横山めぐみ（56）が16日、自身のインスタグラムを更新。“普段着物”のお出かけコーデ披露した。
【全身写真】「菊の帯」も自身で結んだ横山めぐみの着物姿のバックショット
横山は「普段着物」と書き出し、「今回持ってきた着物はみんなお直しに出してしまったのでこちらに置いておいた着物を着てみました」と艶やかな着物姿でほほ笑む写真を投稿。
また、赤い菊が特徴的な帯が見える後ろ姿も公開し、「菊の帯久しぶりに締めたら一瞬結び方に戸惑ってしまった」「どきどきするわ…習うより慣れろってほんとね」「昔の人は良いこと言う」と、着付けのエピソードを茶目っ気たっぷりに明かした。
さらに「新しい襦袢の水色が可愛いかったのでチラ見せした写真をのせました」「東京から着物持ってきてもらおうかな」と、チラリとのぞく水色の襦袢の可愛らしさもアピールしている。
オフの日の着物姿に対し、コメント欄には「とてもお似合いでとてもお綺麗」「お美しい」「粋ですね」「すごくお似合い」「かわいい」など、絶賛の声が多数寄せられている。
