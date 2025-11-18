音無美紀子、“賞味期限ぎりぎり”の食材で見事に作ったメニューを紹介「流石です」「ホントにお料理いつも素晴らしい」
俳優・村井國夫（81）の妻で俳優の音無美紀子（75）が17日、自身のインスタグラムを更新。自宅の食品庫の“断捨離”を報告し、残った食材で作ったというメニューを紹介した。
【写真】「流石です」“賞味期限ぎりぎり”の食材で見事に作った「蒸しパン」を手に笑顔の音無美紀子
音無は「しまい込んで、何年も出番の無い物は必要ないって事だものね」「という訳で、食品庫を片付ける！賞味期限がとっくに切れている物があっちにもこっちにも ごめんなさい 本当にすみません、捨てます」「今日の反省、特売だからと言って、買溜めは止める」「使う分だけ買う、安く買っても、捨てることになるならなんの意味も無いよね」と自身への反省をつづり、さまざまな食材の処分を報告。
「ちょっとすっきりした所で、賞味期限ぎりぎりの小麦粉で蒸しパンを、トマト水煮缶やカレー粉でバターチキンカレーを」と、蒸しパンやカレーなどのおいしそうな手料理の写真を数点アップし、「#断捨離しましょ #賞味期限切れ #食品庫整理 #買溜めは止めよう」などのハッシュタグも添えた。
この投稿にファンからは「みきこさん、流石です スッゴク美味しそうですね!!」「美紀子さんわかります、同じです反省 蒸しパン美味しそうにできましたね」「私も美紀子さんを見習います!!」「使いきれない物、沢山ありますよね。主婦の課題ですね〜。美紀子さん、素晴らしいです!!」「ホントにお料理いつも素晴らしいです 蒸しパンやバターチキンカレー蕪サラダも 眼福です」「想像を遥かに越えた中華蒸しパン!! ビックリです!!」などの反響が寄せられている。
【写真】「流石です」“賞味期限ぎりぎり”の食材で見事に作った「蒸しパン」を手に笑顔の音無美紀子
音無は「しまい込んで、何年も出番の無い物は必要ないって事だものね」「という訳で、食品庫を片付ける！賞味期限がとっくに切れている物があっちにもこっちにも ごめんなさい 本当にすみません、捨てます」「今日の反省、特売だからと言って、買溜めは止める」「使う分だけ買う、安く買っても、捨てることになるならなんの意味も無いよね」と自身への反省をつづり、さまざまな食材の処分を報告。
この投稿にファンからは「みきこさん、流石です スッゴク美味しそうですね!!」「美紀子さんわかります、同じです反省 蒸しパン美味しそうにできましたね」「私も美紀子さんを見習います!!」「使いきれない物、沢山ありますよね。主婦の課題ですね〜。美紀子さん、素晴らしいです!!」「ホントにお料理いつも素晴らしいです 蒸しパンやバターチキンカレー蕪サラダも 眼福です」「想像を遥かに越えた中華蒸しパン!! ビックリです!!」などの反響が寄せられている。