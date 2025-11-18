高橋克典、妻からリクエスト→大急ぎで“特注ケーキ”を準備 お祝いショットに反響「ステキ」「素直に甘えられる奥様が可愛らしくてクスッときちゃいました」 今年で結婚21周年
俳優の高橋克典（60）が17日、自身のブログを更新。「昨日は妻の○○回目の誕生日」と明かし、バースデーケーキで祝う様子を紹介した。
【写真】「ステキ」「可愛い奥様」“特注ケーキ”で妻の誕生日を祝う高橋克典
「今年は稽古に入って忙しいからと、先日食事に行ったのでそれで済んだと思っていたら、ケーキは欲しいというので、急遽仕事終わりに行きつけのケーキ屋さんで。お願いできて良かった」と明かし、自ら用意した“特注”デコレーションケーキに花火を添え、華やかに祝福する写真をアップ。
「いつもありがとう」と感謝を伝えるとともに、「一年、大きな怪我も病気もなく、誕生日を迎えられたことに感謝」と幸せを噛み締めていた。
コメント欄には「奥様 お誕生日おめでとうございます」「ケーキ良いですね」「ステキなお誕生日」「当日に、ケーキは欲しいと、素直に甘えられる奥様が可愛らしくてクスッときちゃいました」「可愛い奥様、ハッピバースデー！」「奥様思いの良き夫！最高！」など、祝福を中心にさまざまな声が寄せられている。
高橋夫妻は今年で結婚21周年。2人の間には長男（16）が誕生している。
