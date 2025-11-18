【香港】

雇用統計（10月）17:30

予想 4.0% 前回 3.9%（失業率)



【ハンガリー】

ハンガリー中銀政策金利（11月）22:00

予想 6.5% 前回 6.5%（政策金利)



【カナダ】

住宅着工件数（10月）22:15

予想 N/A 前回 27.92万件



【米国】

製造業新規受注（8月）19日00:00

予想 1.3% 前回 -1.3%（前月比)



耐久財受注（確報値）（8月）19日00:00

予想 2.9% 前回 2.9%（前月比)

予想 0.4% 前回 0.4%（輸送除くコア・前月比)



NAHB住宅市場指数（11月）19日00:00

予想 N/A 前回 37.0



※米政府機関再開に伴い米経済統計の発表日が変更・追加される可能性

※予定は変更されることがあります。

