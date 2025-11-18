15:30　高市首相と植田日銀総裁が会談
18:30　ペレイラ・ポルトガル中銀総裁、ビデオ会議出席
20:00　ドレンツ・スロベニア中銀暫定総裁、記者会見
22:00　ピル英中銀チーフエコノミスト、討論会出席
22:15　米ADP民間雇用者数（週次）

19日
0:30　バーFRB理事、イベント講演（質疑応答あり）
1:00　バーキン・リッチモンド連銀総裁、経済見通しについて講演（質疑応答あり）
2:00　ディングラ英中銀委員、イベント「所得増加と消費低迷の謎を解く」出席

訪日外客数（10月）
欧州デジタル会議、メルツ独首相とマクロン仏大統領出席
トランプ米大統領とサウジアラビアのムハンマド皇太子が会談
米中経済安全保障調査委員会（USCC）年次報告書
マイクロソフト年次イベント「Ignite」（サンフランシスコ、21日まで）

※米政府機関再開に伴い米経済統計の発表日が変更・追加される可能性
※予定は変更されることがあります。