テクニカルポイント　ポンドドル、下降トレンドは一段階弱まるも、引き続き上値の重さ継続

1.3488　一目均衡表・雲（上限）
1.3434　一目均衡表・雲（下限）
1.3410　100日移動平均
1.3384　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
1.3290　200日移動平均
1.3280　エンベロープ1%上限（10日間）
1.3241　一目均衡表・基準線
1.3196　21日移動平均
1.3162　現値
1.3149　10日移動平均
1.3131　一目均衡表・転換線
1.3017　エンベロープ1%下限（10日間）
1.3008　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）

　ポンドドルは１０日線を上間る水準で推移しており、短期下降トレンド性は一段階弱まっている状況。ただ、ＲＳＩ（１４日）は５０を下回る水準を維持しており、現在は４２．５となっている。売買が偏りは売りが優勢になっている。ここ一週間は１．３１－１．３２を中心としたレンジ相場となっているが、１．３１９６の２１日線をはじめとして、１．３２台にはレジスタンス水準が散りばめられている。再び１０日線１．３１４９を下回るようだと、下降トレンドが再始動する公算が高まる。