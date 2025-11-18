テクニカルポイント ポンドドル、下降トレンドは一段階弱まるも、引き続き上値の重さ継続 テクニカルポイント ポンドドル、下降トレンドは一段階弱まるも、引き続き上値の重さ継続







1.3488 一目均衡表・雲（上限）

1.3434 一目均衡表・雲（下限）

1.3410 100日移動平均

1.3384 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

1.3290 200日移動平均

1.3280 エンベロープ1%上限（10日間）

1.3241 一目均衡表・基準線

1.3196 21日移動平均

1.3162 現値

1.3149 10日移動平均

1.3131 一目均衡表・転換線

1.3017 エンベロープ1%下限（10日間）

1.3008 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）



ポンドドルは１０日線を上間る水準で推移しており、短期下降トレンド性は一段階弱まっている状況。ただ、ＲＳＩ（１４日）は５０を下回る水準を維持しており、現在は４２．５となっている。売買が偏りは売りが優勢になっている。ここ一週間は１．３１－１．３２を中心としたレンジ相場となっているが、１．３１９６の２１日線をはじめとして、１．３２台にはレジスタンス水準が散りばめられている。再び１０日線１．３１４９を下回るようだと、下降トレンドが再始動する公算が高まる。

