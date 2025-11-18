TBS NEWS DIG Powered by JNN

お笑いコンビ、サンドウィッチマンの伊達みきおさんが、自身のブログを更新。
ＪＲ姫路駅の中にある立ち食いそばの名店「えきそば」で、食事を堪能したことを明かしました。
 

伊達みきおさんは、「今日は、姫路にて早坂営業の２回公演！　沢山のお客さんが来て下さいましたー！　やっぱり、色んな芸人にも会えるし早坂営業は楽しいなぁー☆　美味しいご飯もいっぱい頂きましたー！」と、姫路でのお笑いイベントに出演したことを報告。

続けて「合間には、姫路城にも行って…遠くから写真も撮って来た。」と、写真と共に明かしました。

そして「帰りに、姫路駅の中にある駅そば発祥のお店で蕎麦を手繰る。」と綴ると、写真をアップ。
 



投稿された画像では、ＪＲ姫路駅にある立ち食いそば店「えきそば」で、伊達みきおさんが、お笑い芸人のあぁ〜しらきさんと、「えきそば」を楽しむ様子が見て取れます。

更に、伊達みきおさんは「めちゃくちゃ美味しかった！」と、感激した様子を綴っています。
 



ＪＲ姫路駅の「えきそば」は、「和風だし＋中華麺」という組み合わせで、1949年から販売されている名物グルメだということです。

