きのう夜からけさにかけて、埼玉県久喜市の住宅に何者かが侵入し、現金や貴金属などが盗まれる被害が5件相次ぎました。警察は県内で相次ぐ侵入窃盗事件との関連を調べています。

午前5時45分ごろ、久喜市桜田の住宅で「室内が荒らされている」と住人の女性から110番通報がありました。

警察が調べたところ、何者かが1階リビングの鍵のかかっていなかった窓から侵入したとみられ、▼現金およそ1万5000円、▼ネックレスなどの貴金属類などが盗まれていたということです。

また、同じ時間帯に近くの住宅からも通報が相次ぎ、警察によりますと、あわせて住宅5軒で被害があり、▼現金およそ30万円、▼ネックレスなどの貴金属類などが盗まれたということです。

いずれも住人にけがはありませんでした。

埼玉県内では今月に入り、熊谷市や久喜市などで夜の時間帯に住宅から現金などが盗まれる事件が50件以上発生していて、今年1月から10月までの県内の侵入窃盗事件の認知件数は538件と、去年の同じ時期と比べて2倍近く増えているということです。

いずれの事件も手口が似ていることから、警察は同一犯の可能性も視野に捜査を進めています。