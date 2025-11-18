¥ß¥Ã¥¡¼&¥ß¥Ë¡¼¡¡97²óÌÜ¤ÎÃÂÀ¸Æü¡¡SNS¤Ç¤Ï¤ª½Ë¤¤¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÂ³¡¹¡Ö¤¹¤Æ¤¤Ê°ìÇ¯¤Ë¡×
¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¤È¥ß¥Ë¡¼¥Þ¥¦¥¹¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¤¢¤ë11·î18Æü¤Ë¡¢Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¤¬¸ø¼°X¤ò¹¹¿·¡£SNS¤Ë¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¤ª½Ë¤¤¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¤Ï¡¢¸ø¼°X¤Ç¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼ ¥ß¥Ã¥¡¼¥ß¥Ë¡¼¡¡º£Æü¤Ï¡¢¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¤È¥ß¥Ë¡¼¥Þ¥¦¥¹¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü¡ª¡¡°ì½ï¤Ë¤ª½Ë¤¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅê¹Æ¤·¡¢¥ß¥Ã¥¡¼¤È¥ß¥Ë¡¼¤ò½ËÊ¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£º£Ç¯¤Ç97²óÌÜ¤ÎÃÂÀ¸Æü¡¡SNS¤Ç¤Ï½ËÊ¡¤ÎÀ¼Â³¡¹
¥ß¥Ã¥¡¼¤È¥ß¥Ë¡¼¤Ï¡¢1928Ç¯11·î18Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡¢¡Ø¾øµ¤Á¥¥¦¥£¥ê¡¼¡Ù¤Ç¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ß¥Ã¥¡¼¤Ï¡¢¡Ø¾øµ¤Á¥¥¦¥£¥ê¡¼¡Ù¤Ç²Î¤äÍÙ¤ê¡¢³Ú´ï¤Î±éÁÕ¤Ê¤É¤ÎºÍÇ½¤òÈäÏª¤·¡¢¿Íµ¤¼Ô¤Ë¡£¤½¤Î¸å¡¢140ËÜ°Ê¾å¤Î½Ð±éºî¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Î¥ß¥Ë¡¼¤Ï¡¢¥ß¥Ã¥¡¼¤Î±Ê±ó¤Î¥¬¡¼¥ë¥Õ¥ì¥ó¥É¡£¤ª¤·¤ã¤ì¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢Âç¤¤Ê¥ê¥Ü¥ó¤ò¤Ä¤±¤¿»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤ÏË¹»Ò¤Ë¤ª²Ö¤ò°ìÎØ¤Ä¤±¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢70¤òÄ¶¤¨¤ëºîÉÊ¤Ç¥ß¥Ã¥¡¼¤¿¤Á¤È¶¦±é¤·¡¢²Î¤ä¥À¥ó¥¹¤ÎºÍÇ½¤âÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤Ç¡¢97²óÌÜ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¥ß¥Ã¥¡¼¤È¥ß¥Ë¡¼¡£SNS¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥ß¥Ã¥¡¼¥ß¥Ë¡¼¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡Ö¤¹¤Æ¤¤Ê°ìÇ¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¡Ö¤Þ¤¿²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¯¤Í¡ª¡×¤Ê¤É¤È½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£