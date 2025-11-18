令和ＡＨが６日続伸、ＡＩ経理システム「ミラクルＸ」第１弾「Ｘ１｜ＡＩ資産判定」を提供開始 令和ＡＨが６日続伸、ＡＩ経理システム「ミラクルＸ」第１弾「Ｘ１｜ＡＩ資産判定」を提供開始

令和アカウンティング・ホールディングス<296A.T>が６日続伸している。この日、子会社であるミラクル経理が、経理ＤＸに資するシステム「ミラクルＸ」の第１弾「Ｘ１（エックス・ワン）｜ＡＩ資産判定」のサービスを開始したと発表しており、好材料視されている。



ミラクル経理は、経理のプロとして令和ＡＨに長年蓄積されたノウハウを活用し、経理業界の課題を解決するために専門知識を実装したＡＩ経理システムの企画・設計・開発を進めており、今回その第１弾として「Ｘ１｜ＡＩ資産判定」を開始する。実務の現場で多大な人手・時間を要する固定資産判定作業について、ＡＩによる自動判定を実現することで、作業時間を大幅に削減するとしている。



出所：MINKABU PRESS