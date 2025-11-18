オンデック、今期経常を一転赤字に下方修正

オンデック <7360> [東証Ｇ] が11月18日大引け後(15:30)に業績修正を発表。25年11月期の連結経常損益を従来予想の2億2100万円の黒字→2億1000万円の赤字に下方修正し、一転して赤字見通しとなった。



会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した6-11月期(下期)の連結経常損益も従来予想の3億4500万円の黒字→8600万円の赤字に減額し、一転して赤字計算になる。



※今期から連結決算に移行。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

2025年11月期は、期末に成約を予定していた複数の案件において、翌期以降への延期が発生したことで、成約件数は23件と当初計画の33件を下回る見込みです。またその影響により、報酬単価の高い大型案件の成約比率が低かったことで、平均報酬単価は39百万円と当初計画の46百万円を下回り、売上高は900百万円での着地となる見通しです。 売上高の減少にともない、営業利益、経常利益、当期純利益（連結業績においては親会社株主に帰属する当期純利益）は上表の通り前回発表予想を下回る見通しとなります。（注）上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後の様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。

