外為サマリー：一時１５４円８０銭台に下押す、リスク回避の円買いが上値圧迫 外為サマリー：一時１５４円８０銭台に下押す、リスク回避の円買いが上値圧迫

１８日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前３時時点で１ドル＝１５５円０８銭前後と前日午後５時時点に比べ４１銭程度のドル高・円安。ユーロは１ユーロ＝１７９円８６銭前後と同２３銭程度のユーロ高・円安で推移している。



高市早苗政権の財政拡張路線が注視されるなか、自民党の「責任ある積極財政」を推進する議員連盟は１８日、真水で２５兆円規模となる経済対策の提言を高市首相に対し手渡しした。片山さつき財務相は１６日に、経済対策として１７兆円を上回る規模となるとの見解を示していた。財政悪化リスクが意識されるなかで、円債市場では超長期相場が下落（金利が上昇）し、新発２０年債利回りが２６年ぶりの高水準をつけたほか、新発１０年債利回りが一時１．７５５％と１７年半ぶりの高水準に上昇した。財政悪化懸念は円売りを促す要因とされたものの、この日はアジアの株式相場は総じて軟調に推移し、日経平均株価は一時１６００円を超す下落。ビットコインも急落した。今週はエヌビディア＜NVDA＞の決算発表を控え、発表内容への警戒感もくすぶった状況にあり、リスク回避ムードを背景とする円買いがドル円の上値を圧迫した。日銀の植田和男総裁と高市首相との会談前の局面で、ドル円は一時１ドル＝１５４円８０銭台に下押す場面があった。



ユーロは対ドルでは１ユーロ＝１．１５９８ドル前後と同０．００１５ドル程度のユーロ安・ドル高で推移している。





出所：MINKABU PRESS