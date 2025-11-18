フィルＣ、今期経常を8％上方修正、配当も5円増額

フィル・カンパニー <3267> [東証Ｓ] が11月18日大引け後(15:30)に業績・配当修正を発表。25年11月期の連結経常利益を従来予想の5億円→5.4億円(前期は4億円)に8.0％上方修正し、増益率が22.5％増→32.4％増に拡大する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した6-11月期(下期)の連結経常利益も従来予想の2.9億円→3.3億円(前年同期は6億円)に13.5％増額し、減益率が51.1％減→44.5％減に縮小する計算になる。



業績好調に伴い、期末一括配当を従来計画の15円→20円(前期は10円)に大幅増額修正した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当期の第２四半期及び第３四半期において、新規請負受注が当初の計画を下回って推移したことから、売上高の業績予想数値を下方修正いたします。一方で、売上総利益率については、開発案件の販売額が当初の計画を上回ったことにより、期初の計画を上回る見通しです。採算性の改善が売上高の減少を吸収した結果、営業利益、経常利益及び親会社株主に帰属する当期純利益については、それぞれ業績予想数値を上方修正いたします。



当社は、2025年をもちまして創立20周年を迎えました。これもひとえに、株主の皆様をはじめ、関係者の皆様のご支援の賜物と心より感謝申し上げます。つきましては、株主の皆様への感謝の意を表すとともに、創立20周年を記念して、2025年11月期の期末配当において１株当たり５円の記念配当を実施することといたしました。これにより、2025年11月期の配当予想につきましては、普通配当15円に記念配当５円を加え、１株当たり20円となる予定です。

