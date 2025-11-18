AIと人間の化学反応を描く新感覚ショートバラエティ「びっくりあいらんど」が、TikTok公式アカウント（@z_drama_ntv）にて配信スタート。舞台は「AIの島（AI_LAND）」。AIが作り出す現実ではありえない空間に、人間たちが“巻き込まれていく”--。出演者が本気で驚き、笑い、ツッコミを入れる瞬間を切り取った縦型ショートバラエティ。“AI×学校”のシチュエーションで、今までにない面白いが起きる！

先月発表の「びっくりあいらんど」出演者 藤本敏史（FUJIWARA）、百田夏菜子（ももいろクローバーZ）、松村沙友理、関哲汰（ONE N' ONLY）、梶原叶渚、溝端葵、クロちゃん（安田大サーカス）に加え、「びっくりあいらんど」学校編 追加キャストとしてさくら、清家碧羽、松井芹が出演する。

学校編 第一弾には、藤本、百田、クロちゃん、溝端、さくら、清家、松井が出演。AIが即興的に生成する“想像を超えた学校世界”の中で、UFOが飛び、ライオンが廊下を歩く。そんな現実離れした光景に、出演者たちの全力のリアクションがのる。

今回は、学校編 第一弾出演者や、「びっくりあいらんど」制作陣のコメントを紹介。なお、制作には、伊吹（伊吹とよへ / QREATION）や佐藤寛太（水溜りボンド / Arks）らYouTube・TikTokで活躍するデジタルクリエイターが参画している。

＜藤本敏史（FUJIWARA） コメント＞

■学校ロケ×AIの撮影を終えた感想をお願いします

やっぱり、一番は「どんな仕上がりになるのか」が本当に楽しみですね。AI加工が入るとどうなるのか、自分でも想像がつかなくて。演じている本人としても、完成映像を見るのが待ち遠しいです。

■配信が開始されましたが、視聴者の皆様にメッセージをお願いいたします

今まで見たことのないような、面白い映像をお届けできるんじゃないかと思います。演技のほうは、僕も含めて“100点”の出来です。その100点の演技と、満点のAIがどう融合しているのか――きっと皆さんの期待に応えられるはずです。ぜひ期待してご覧ください。

＜百田夏菜子（ももいろクローバーZ） コメント＞

■学校ロケ×AIの撮影を終えた感想をお願いします

まずは、久しぶりに制服を着ることができて、とても懐かしい気持ちになりました。学校の「あるある」から急にありえない展開へと進んでいくストーリーが、今回も面白いなと思いました。

また、藤本さんやクロちゃんなど、レギュラーメンバーの皆さんと同じ教室で撮影する空間が本当に楽しく、合間の時間もまるで学校のようにワイワイと賑やかで、明るい現場でした。その良い雰囲気がそのまま画面にも表れていると思いますので、ぜひ楽しみにしていてください。

■配信が開始されましたが、視聴者の皆様にメッセージをお願いいたします

撮影時点では、AIによってどのように映像が展開されていくのか、まだ実際には見られていないため、皆さんと同じタイミングで完成映像を見ることになるかもしれません。ですので、一緒にワクワクしながら楽しんでいただけたら嬉しいです。

＜溝端葵 コメント＞

■学校ロケ×AIの撮影を終えた感想をお願いします

印象に残っているのは、少しAIとは関係ないのですが、ショートドラマに出てきたカンニングのシーンです。私のカンニング方法が、ひもで鏡をつり上げて滑車でつなぎ、人の回答をカンニングするという、かなり大胆なものでした。なかなか現実ではありえない設定で、とても印象的な撮影でした。

■配信が開始されましたが、視聴者の皆様にメッセージをお願いいたします

AIに関して印象的だったのは、最後の「AI展開クイズ」です。正直、当てられるわけがないような展開なのですが、だからこそ予想しながら観ていただくのが楽しいと思います。まだご覧になる前の方は、「このあとどうなるんだろう？」と想像しながら、一緒に楽しんでいただけたら嬉しいです。

＜クロちゃん（安田大サーカス） コメント＞

■学校ロケ×AIの撮影を終えた感想をお願いします

前回と全然違った学園もので演技といいつつ、機械音しか言ってないときもあり、 AIでこれがどうなるのか、楽しみだなぁと思う。 あと、“AIが考えたドッキリ”って何だったんですかね!? あれは本当に意味が分からなかったし、正解を教えてほしい!! 僕は意味がわからなかったけど、見てる人たちは、もしかしたら、この意味がわからないのが面白いかもしれない。だから、そこは見て確認かなと思いますね。 新しいことが多すぎて、まだアップデートがついていってない。 中学校時代の生徒会長に戻った感じで、凛々しいクロちゃんが見れると思いますので、皆さん楽しみにしてください！

■配信が開始されましたが、視聴者の皆様にメッセージをお願いいたします

クロちゃんが“生徒”として、いろんな行動を起こします！透明になったり、好きなことをしたり……まさかの展開がたくさんありますので、お楽しみに！みんなの夢、叶えたしんよ！

＜さくら コメント＞

■学校ロケ×AIの撮影を終えた感想をお願いします

今回が初めてのお芝居への挑戦だったのですが、共演者の皆さんや温かいスタッフの皆さんのおかげで、最後まで楽しく撮影を終えることができました。初めての経験で緊張もありましたが、本当に貴重で充実した時間でした。そして、これからAIがどのように映像に関わっていくのか、まだ想像がつかない部分も多く、とても楽しみにしています。

■配信が開始されましたが、視聴者の皆様にメッセージをお願いいたします

ショートドラマにAIやバラエティの要素が組み合わさった、とても新しい形のチャンネルになっています。毎回違った面白さがあると思いますので、ぜひ一話も欠かさずチェックして楽しんでいただけたら嬉しいです。

＜清家碧羽 コメント＞

■学校ロケ×AIの撮影を終えた感想をお願いします

今回の撮影は、AIを使ったショートドラマということで、本当に初めての体験でした。AIを想定してリアクションしたり、AIを相手に会話するようなお芝居は、最初どうしたらいいか分からなくて戸惑うこともありました。でも実際にAIの映像を見せてもらいながら想像を膨らませるうちに、少しずつ感覚がつかめて、うまく表現できたと思います。

■配信が開始されましたが、視聴者の皆様にメッセージをお願いいたします

今回の作品は、AIを使ったショートドラマで、“人とAI”という新しい構図になっていたため、僕自身もこれまでにないオーバーリアクションや大きな表情の演技に挑戦しました。視聴者の皆さんも、きっと今まで見たことのない映像体験になると思います。ぜひ楽しんでご覧いただけたら嬉しいです。

＜松井芹 コメント＞

■学校ロケ×AIの撮影を終えた感想をお願いします

最初は、テレビで拝見していた方々とご一緒するということで、とても緊張していました。ですが、フジモンさん、百田さん、クロちゃんさんをはじめ、皆さんがとても優しく気さくに話しかけてくださり、すぐに現場の空気に馴染むことができました。台本も本当に面白く、演じながらも自然体の自分でいられるような、とても素敵な撮影でした。

■配信が開始されましたが、視聴者の皆様にメッセージをお願いいたします

今回の作品は、まだ完成途上の生成AIをあえて使った、新しい試みのショートドラマです。撮影中から思わず笑ってしまうようなシーンがたくさんあり、現場も本当に楽しかったです。ぜひ完成した映像を通して、その新しさと面白さを感じながら楽しんでご覧いただけたら嬉しいです。

＜鈴木努 企画・プロデューサー（日本テレビ） コメント＞

■AIを使ったロケバラエティで、特に工夫した点や注目してほしいポイントは？

人とAIの境界線が、いま一番おもしろい。“びっくりあいらんど”は、『愛（AI）のあるびっくり』をコンセプトにしたテーマパークです。台本通りにならない瞬間を、どうぞお楽しみください。

＜深津功プロデューサー （日本テレビ） コメント＞

■AIを使った、ロケバラエティで工夫されたポイントは何でしょうか？ どんなポイントを視聴者の方に見てもらいたいですか？

AIを使ってこんなことができるかも？を、様々なパターンで実現しているのがポイントです。

出演者の皆様が生成AI動画の可能性を、楽しんでくださっていたのが、印象的でした。

AIならではの、めちゃくちゃなドッキリの提案や、生成AI動画ならではの見たことのない映像に対して、豪華出演者がどうリアクションをするのか、、、是非お手元でご覧ください。

＜伊吹（株式会社QREATION） コメント＞

■AIを使った、ロケバラエティで工夫されたポイントは何でしょうか？ どんなポイントを視聴者の方に見てもらいたいですか？

「奇想天外」を合言葉に、“見たことのない映像×予想できない物語”を意識して取り組みました。これまで様々なSNSコンテンツを作ってきましたが、AIを取り入れることで、想像をはるかに超えた世界観や展開が生み出せることに、非常にワクワクしています！素敵なキャストのみなさんが揃ったからこそ実現する、最新テクノロジーと人間の感性が融合した“新しいバラエティの形”をぜひ体感してください。きっと、これまで見たどんな番組とも違う視聴体験になると思います！笑

＜佐藤寛太 （Arks） コメント＞

■AIを使った、ロケバラエティで工夫されたポイントは何でしょうか？ どんなポイントを視聴者の方に見てもらいたいですか？

AIは面白い。AIは不気味。そんな混沌化するAIという技術と向き合って、面白いものが生み出せないか考えました。今回じぶんが書いた脚本や企画が素敵な出演者さん、AI技術の発達により魂が込められていくことがすごく嬉しかったです。ここにはまだ見たことがないものがあります。未来の技術を楽しみましょう！

＜配信概要＞

縦型ショートバラエティコンテンツ『びっくりあいらんど（AI_LAND）』

出演者：

藤本敏史（FUJIWARA） 百田夏菜子（ももいろクローバーZ） 松村沙友理

関哲汰（ONE N' ONLY） 梶原叶渚 溝端葵 クロちゃん（安田大サーカス）

さくら 清家碧羽 松井 芹

制作：原浩生（日本テレビ）

企画・プロデューサー：鈴木努（日本テレビ）

プロデューサー：深津功（日本テレビ） 志水千織（株式会社QREATION）

製作：日本テレビ

制作協力：株式会社QREATION Arks

演出：伊吹（伊吹とよへ / QREATION）

監督：佐藤寛太（水溜りボンド / Arks）

視聴方法：

TikTokなどのSNSで2025年11月17日より配信開始

公式SNSアカウント：

TikTok @z_drama_ntv

Instagram ＠z_drama_ntv

X @z_drama_ntv