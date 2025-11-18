11月16日、女優の吉瀬美智子が、トークバラエティ番組『おしゃれクリップ』（日本テレビ系）に出演した。番組内で、彼氏を募集していることを明かし、注目を集めている。

吉瀬は2010年に実業家の一般男性と結婚し、2人の娘が生まれたが、2021年に離婚を発表。現在はシングルマザーとして娘2人を育てているが、この日は新たな出会いに言及した。

「吉瀬さんは『若いころはイケメンが好きだったけど、20代中盤以降は自分のタイプがわからない』と告白。続けて、『言い寄られるとか言われるんですけど、寄ってきてくれなくて……。いや、寄ってきて〜』と、恋人を募集していることを明かしたのです。MCの山崎育三郎さんは驚いた様子を見せていましたが、吉瀬さんは『ハエ取り紙や食虫植物じゃないけど待ってる』と冗談交じりに話していました」（スポーツ紙記者）

バラエティ番組での“公開彼氏募集”となったが、Xでは

《吉瀬さんのハエ取り紙に捕まりたい！》

《じゃあ寄って行っていいですか!?》

など、立候補する声があがっている。

「現在50歳の吉瀬さんですが、かねてから変わらない美貌が指摘されていました。今回は容姿に加えて、番組内でデートはお金のかからない焼き鳥店や立ち飲み居酒屋に行きたいと語るなど、素朴な一面も見せました。吉瀬さんが演じることが多いクールな役柄のイメージと、実際の飾らないキャラクターのギャップも好感を持たれたのかもしれません」（芸能記者）

吉瀬のギャップによって、“人気芸人”も虜にされたことがあった。2023年10月に吉瀬が出演したバラエティ番組『酒のツマミになる話』（フジテレビ系）でのことだ。

「出演者がお酒を飲みながらトークをする番組ですが、吉瀬さんはビールやレモンサワー、シャンパンなどをハイペースで飲み、ほろ酔い状態になりました。共演した千鳥の大悟さんの頭を撫でたり、スマホを見せる際に体を近づけるなど、ボディタッチを連発し、大悟さんもメロメロ状態になっていたのです。同年9月の吉瀬さんのInstagramでは、この番組の収録後なのか、大悟さんに後ろから腕を絡ませて密着する写真を投稿し、気取らないキャラクターがSNSで話題になりました」（同・芸能記者）

離婚から4年、吉瀬を支える新たなパートナーとの出会いはあるか。