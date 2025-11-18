¥¸¥ã¥Ñ¥ó£Í£Á¡¢Á°´ü·Ð¾ï¤ò°ìÅ¾ÀÖ»ú¤Ë²¼Êý½¤Àµ
¡¡¥¸¥ã¥Ñ¥ó£Í¡õ£Á¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó <9236> [Åì¾Ú£Ç] ¤¬11·î18ÆüÂç°ú¤±¸å(15:30)¤Ë¶ÈÀÓ½¤Àµ¤òÈ¯É½¡£25Ç¯10·î´ü¤Î·Ð¾ïÂ»±×(ÈóÏ¢·ë)¤ò½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î1²¯1800Ëü±ß¤Î¹õ»ú¢ª5200Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú(Á°¤Î´ü¤Ï1400Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú)¤Ë²¼Êý½¤Àµ¤·¡¢°ìÅ¾¤·¤ÆÀÖ»ú¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿²¼Êý½¤Àµ¸å¤ÎÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿5-10·î´ü(²¼´ü)¤Î·Ð¾ïÂ»±×¤â½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î1²¯3000Ëü±ß¤Î¹õ»ú¢ª4000Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï2800Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú)¤Ë¸º³Û¤·¡¢°ìÅ¾¤·¤ÆÀÖ»ú·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
²ñ¼ÒÂ¦¤«¤é¤Î¡Ú½¤Àµ¤ÎÍýÍ³¡Û
¡¡Åö¼Ò¤ÏM&A¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥êー»ö¶È¤ò±Ä¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢Ã±°ì¥»¥°¥á¥ó¥È¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Î¼ý±×¹½Â¤¤Ï¡¢¾ùÅÏÀ®Î©»þ¤Ë¼õÎÎ¤¹¤ëÀ®ÌóÊó½·¤¬Çä¾å¹â¤ÎÂçÈ¾Ìó9³ä¤òÀê¤á¤ë¤¿¤á¡¢M&AÀ®ÌóÁÈ¿ô¤¬¶ÈÀÓ¤ËÄ¾ÀÜÅª¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£M&A¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥êー·ÀÌó¤Î³ÍÆÀ·ï¿ô¤Ï¡¢Á°Ç¯ÅÙ¤Î360·ï¤ËÂÐ¤·ÅöÇ¯ÅÙ¤Ï463·ï¤È½çÄ´¤ËÁý²Ã¡¢¤Þ¤¿À®ÌóÁÈ¿ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÁ°Ç¯ÅÙ57ÁÈ¤ËÂÐ¤·ÅöÇ¯ÅÙ¤Ï69ÁÈ¤ÎÁý²Ã¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¡¢Çä¾å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÁ°´ü¼ÂÀÓ¤ò¾å²ó¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Åö½é·×²è¤Ç¤ÏM&AÀ®ÌóÁÈ¿ô¤òÄÌ´ü¤Ç102ÁÈ¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢·×²èÈæ33ÁÈÌ¤Ã£¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¡¢º£²ó¤Î½¤Àµ¤Î¼çÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À®ÌóÁÈ¿ôÌ¤Ã£¤Î¼ç¤ÊÍ×°ø¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢·Êµ¤¤ÎÉÔÆ©ÌÀÀ¤Ë¤è¤ëÇã¤¤¼êÂ¦¤ÎÅê»ñÈ½ÃÇ¤Î¿µ½Å²½¤Ë²Ã¤¨¡¢´Ø·¸¼Ô´Ö¤ÎÄ´À°»ö¹à¤ÎÁý²Ã¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢Í½ÁÛ°Ê¾å¤Ë°Æ·ïÀ®Ìó¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¡¢´üËö¤ò¸Ù¤°¡Ö´ü¥º¥ì¡×¤¬È¯À¸¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î·ë²Ì¡¢2025Ç¯10·î´ü¤ÎÇä¾å¹â¡¢±Ä¶ÈÍø±×¡¢·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°²óÈ¯É½Í½ÁÛ¤ò²¼²ó¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Åö´ü½ãÍø±×¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤â¡¢°Ê¾å¤ÎÍ×°ø¤Ë²Ã¤¨¡¢¸ºÂ»Â»¼ºµÚ¤Ó·«±äÀÇ¶â»ñ»º¤Î¼èÊø¤·¤ËÈ¼¤¦Ë¡¿ÍÀÇÅùÄ´À°³Û¤Î·×¾å¤Ë¤è¤ê¡¢Á°²óÈ¯É½Í½ÁÛ¤ò²¼²ó¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿²¼Êý½¤Àµ¸å¤ÎÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿5-10·î´ü(²¼´ü)¤Î·Ð¾ïÂ»±×¤â½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î1²¯3000Ëü±ß¤Î¹õ»ú¢ª4000Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï2800Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú)¤Ë¸º³Û¤·¡¢°ìÅ¾¤·¤ÆÀÖ»ú·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
²ñ¼ÒÂ¦¤«¤é¤Î¡Ú½¤Àµ¤ÎÍýÍ³¡Û
¡¡Åö¼Ò¤ÏM&A¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥êー»ö¶È¤ò±Ä¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢Ã±°ì¥»¥°¥á¥ó¥È¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Î¼ý±×¹½Â¤¤Ï¡¢¾ùÅÏÀ®Î©»þ¤Ë¼õÎÎ¤¹¤ëÀ®ÌóÊó½·¤¬Çä¾å¹â¤ÎÂçÈ¾Ìó9³ä¤òÀê¤á¤ë¤¿¤á¡¢M&AÀ®ÌóÁÈ¿ô¤¬¶ÈÀÓ¤ËÄ¾ÀÜÅª¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£M&A¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥êー·ÀÌó¤Î³ÍÆÀ·ï¿ô¤Ï¡¢Á°Ç¯ÅÙ¤Î360·ï¤ËÂÐ¤·ÅöÇ¯ÅÙ¤Ï463·ï¤È½çÄ´¤ËÁý²Ã¡¢¤Þ¤¿À®ÌóÁÈ¿ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÁ°Ç¯ÅÙ57ÁÈ¤ËÂÐ¤·ÅöÇ¯ÅÙ¤Ï69ÁÈ¤ÎÁý²Ã¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¡¢Çä¾å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÁ°´ü¼ÂÀÓ¤ò¾å²ó¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Åö½é·×²è¤Ç¤ÏM&AÀ®ÌóÁÈ¿ô¤òÄÌ´ü¤Ç102ÁÈ¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢·×²èÈæ33ÁÈÌ¤Ã£¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¡¢º£²ó¤Î½¤Àµ¤Î¼çÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À®ÌóÁÈ¿ôÌ¤Ã£¤Î¼ç¤ÊÍ×°ø¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢·Êµ¤¤ÎÉÔÆ©ÌÀÀ¤Ë¤è¤ëÇã¤¤¼êÂ¦¤ÎÅê»ñÈ½ÃÇ¤Î¿µ½Å²½¤Ë²Ã¤¨¡¢´Ø·¸¼Ô´Ö¤ÎÄ´À°»ö¹à¤ÎÁý²Ã¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢Í½ÁÛ°Ê¾å¤Ë°Æ·ïÀ®Ìó¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¡¢´üËö¤ò¸Ù¤°¡Ö´ü¥º¥ì¡×¤¬È¯À¸¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î·ë²Ì¡¢2025Ç¯10·î´ü¤ÎÇä¾å¹â¡¢±Ä¶ÈÍø±×¡¢·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°²óÈ¯É½Í½ÁÛ¤ò²¼²ó¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Åö´ü½ãÍø±×¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤â¡¢°Ê¾å¤ÎÍ×°ø¤Ë²Ã¤¨¡¢¸ºÂ»Â»¼ºµÚ¤Ó·«±äÀÇ¶â»ñ»º¤Î¼èÊø¤·¤ËÈ¼¤¦Ë¡¿ÍÀÇÅùÄ´À°³Û¤Î·×¾å¤Ë¤è¤ê¡¢Á°²óÈ¯É½Í½ÁÛ¤ò²¼²ó¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£