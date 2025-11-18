17LIVE、『ポーカーチェイス』と初コラボレーション
ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)」が17日より、バトロワ式オンラインポーカーゲーム『ポーカーチェイス』との初コラボレーションイベント「ポーカーチェイスの特別アイテムを手に入れよう! ポカチェ配信キャンペーン」を開催している。
「ポーカーチェイスの特別アイテムを手に入れよう! ポカチェ配信キャンペーン」
○『ポーカーチェイス』内の限定称号をプレゼント
「ポーカーチェイスの特別アイテムを手に入れよう! ポカチェ配信キャンペーン」では、対象期間中に『ポーカーチェイス』のゲーム配信(30分以上)を4日以上行い、条件を達成したライバーに『ポーカーチェイス』内の限定称号をプレゼント。また、条件を達成したライバーの配信の中から抽選で選ばれたものは、2025年12月に実施される「JOPT 2026 Tokyo #01」の会場内サイネージ動画に掲載予定だという。
【編集部MEMO】
｢17LIVE(イチナナ)」は、日本最大級のライブ配信アプリ。すでにライブ配信を行っているライバーや、まだライブ配信を行ったことがない人に対して、ライブ配信を楽しんでもらいたいという思いのもと、日々さまざまなコラボレーション企画やイベントを開催している。
