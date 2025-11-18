　18日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　228669　　　91.0　　　 40760
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 38277　　　57.5　　　　6305
３. <1321> 野村日経平均　　 26080　　 255.8　　　 50660
４. <1360> 日経ベア２　　　 18204　　　 8.2　　　 154.8
５. <1458> 楽天Ｗブル　　　 16752　　　93.6　　　 48280
６. <1579> 日経ブル２　　　 16409　　　62.2　　　 438.2
７. <1540> 純金信託　　　　 13961　　 -32.7　　　 19070
８. <1306> 野村東証指数　　　8253　　　86.2　　　3411.0
９. <1568> ＴＰＸブル　　　　6932　　　22.4　　　 653.1
10. <1329> ｉＳ日経　　　　　5712　　 195.0　　　　5076
11. <1308> 上場東証指数　　　4947　　 513.8　　　　3376
12. <2644> ＧＸ半導日株　　　4707　　　13.6　　　　2343
13. <1320> ｉＦ日経年１　　　4220　　 239.0　　　 50530
14. <1459> 楽天Ｗベア　　　　3547　　　67.0　　　　 255
15. <1330> 上場日経平均　　　3273　　 190.9　　　 50790
16. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　3010　　 146.1　　　 62580
17. <2036> 金先物Ｗブル　　　2846　　 -13.0　　　151700
18. <1655> ｉＳ米国株　　　　2376　　　88.1　　　 743.1
19. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　2218　　　56.4　　　 751.0
20. <1328> 野村金連動　　　　2053　　　 9.7　　　 14825
21. <314A> ｉＳゴールド　　　2037　　　-3.5　　　 295.0
22. <1542> 純銀信託　　　　　1919　　 -13.9　　　 22365
23. <1358> 上場日経２倍　　　1842　　 120.6　　　 77240
24. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　1773　　　95.3　　　2133.5
25. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　1765　　　63.3　　　　2309
26. <1545> 野村ナスＨ無　　　1750　　　61.0　　　 38540
27. <1571> 日経インバ　　　　1718　　 386.7　　　　 432
28. <1489> 日経高配５０　　　1549　　　79.1　　　　2650
29. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　1413　　 137.9　　　 336.0
30. <1346> ＭＸ２２５　　　　1388　　　68.4　　　 50720
31. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　1376　　 -13.5　　　 57210
32. <2244> ＧＸＵテック　　　1354　　　83.0　　　　3006
33. <1398> ＳＭＤリート　　　1274　　 123.1　　　2037.5
34. <200A> 野村日半導　　　　1274　　　-1.6　　　　2199
35. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　1221　　　97.9　　　 56870
36. <2569> 上場ＮＱヘ有　　　1067　　 214.7　　　　3682
37. <1305> ｉＦＴＰ年１　　　 959　　 -20.4　　　3445.0
38. <1615> 野村東証銀行　　　 928　　 -21.1　　　 474.9
39. <1348> ＭＸトピクス　　　 883　　 385.2　　　　3397
40. <1366> ｉＦ日経Ｗベ　　　 818　　 156.4　　　　 157
41. <2870> ｉＦナ百Ｗベ　　　 722　　 226.7　　　 11335
42. <2631> ＭＸナスダク　　　 694　　 189.2　　　 27500
43. <2559> ＭＸ全世界株　　　 682　　　77.1　　　 25025
44. <1580> 日経ベア　　　　　 665　　 329.0　　　1147.0
45. <2516> 東証グロース　　　 615　　　42.4　　　 535.5
46. <1488> ｉＦＲＥＩＴ　　　 605　　 450.0　　　　2056
47. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 590　　 -19.0　　　　1108
48. <2563> ｉＳ米国株Ｈ　　　 581　　 330.4　　　 361.1
49. <1367> ｉＦＴＰＷブ　　　 559　　　49.5　　　 50260
50. <2865> ＧＸＮカバコ　　　 548　　 110.0　　　　1174
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)


