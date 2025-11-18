ETF売買代金ランキング＝18日大引け
18日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 228669 91.0 40760
２. <1357> 日経Ｄインバ 38277 57.5 6305
３. <1321> 野村日経平均 26080 255.8 50660
４. <1360> 日経ベア２ 18204 8.2 154.8
５. <1458> 楽天Ｗブル 16752 93.6 48280
６. <1579> 日経ブル２ 16409 62.2 438.2
７. <1540> 純金信託 13961 -32.7 19070
８. <1306> 野村東証指数 8253 86.2 3411.0
９. <1568> ＴＰＸブル 6932 22.4 653.1
10. <1329> ｉＳ日経 5712 195.0 5076
11. <1308> 上場東証指数 4947 513.8 3376
12. <2644> ＧＸ半導日株 4707 13.6 2343
13. <1320> ｉＦ日経年１ 4220 239.0 50530
14. <1459> 楽天Ｗベア 3547 67.0 255
15. <1330> 上場日経平均 3273 190.9 50790
16. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 3010 146.1 62580
17. <2036> 金先物Ｗブル 2846 -13.0 151700
18. <1655> ｉＳ米国株 2376 88.1 743.1
19. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 2218 56.4 751.0
20. <1328> 野村金連動 2053 9.7 14825
21. <314A> ｉＳゴールド 2037 -3.5 295.0
22. <1542> 純銀信託 1919 -13.9 22365
23. <1358> 上場日経２倍 1842 120.6 77240
24. <1343> 野村ＲＥＩＴ 1773 95.3 2133.5
25. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 1765 63.3 2309
26. <1545> 野村ナスＨ無 1750 61.0 38540
27. <1571> 日経インバ 1718 386.7 432
28. <1489> 日経高配５０ 1549 79.1 2650
29. <1475> ｉＳＴＰＸ 1413 137.9 336.0
30. <1346> ＭＸ２２５ 1388 68.4 50720
31. <1326> ＳＰＤＲ 1376 -13.5 57210
32. <2244> ＧＸＵテック 1354 83.0 3006
33. <1398> ＳＭＤリート 1274 123.1 2037.5
34. <200A> 野村日半導 1274 -1.6 2199
35. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 1221 97.9 56870
36. <2569> 上場ＮＱヘ有 1067 214.7 3682
37. <1305> ｉＦＴＰ年１ 959 -20.4 3445.0
38. <1615> 野村東証銀行 928 -21.1 474.9
39. <1348> ＭＸトピクス 883 385.2 3397
40. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 818 156.4 157
41. <2870> ｉＦナ百Ｗベ 722 226.7 11335
42. <2631> ＭＸナスダク 694 189.2 27500
43. <2559> ＭＸ全世界株 682 77.1 25025
44. <1580> 日経ベア 665 329.0 1147.0
45. <2516> 東証グロース 615 42.4 535.5
46. <1488> ｉＦＲＥＩＴ 605 450.0 2056
47. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 590 -19.0 1108
48. <2563> ｉＳ米国株Ｈ 581 330.4 361.1
49. <1367> ｉＦＴＰＷブ 559 49.5 50260
50. <2865> ＧＸＮカバコ 548 110.0 1174
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
株探ニュース
