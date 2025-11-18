韓国の新人シンガーソングライターGyubin（ギュビン）⽇本プレデビュー決定！MVティザー公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

韓国の新人シンガーソングライター・Gyubin（ギュビン）が、11月28日に日本プレデビュー曲「Really Like You(Japanese Version)」を配信リリースすることが決定。MVティザー映像が公開された。

■「大きな機会をいただけて感謝」（Gyubin）

Gyubinは韓国出身の18歳。2024年に発表したデビュー曲「Really Like You」が、日本・韓国・台湾などアジア各地のバイラルチャートで1位を記録。Instagram・TikTokをはじめとするSNSで世界中に拡散され、BillboardJapanでも週間1位を獲得した大ヒット曲となった。

今回、日本プレデビュー曲として配信されることが決定した「Really Like You (Japanese Version)」は、そんな話題のバイラルヒット曲の日本語バージョン。楽曲のアレンジも新しく制作され、今後の日本での活動に向けた第一歩の作品となっている。

楽曲の配信に合わせて、初めて日本で撮影・制作されたMVも11月28日21時から公開が決定。ティザー映像も公開された。

また、Gyubinは11月18日、韓国発の人気キャラクター“MOMOREI”のコスメシリーズのリリースイベントにゲスト出演。イベント内で発表された自身の日本デビューに向けて、「大きな機会をいただけて感謝しています。とてもうれしいです！ これからも応援してください」と勉強中の日本語でインタビューに応じた。

さらに、リリースに先駆けて「Really Like You(Japanese Version)」をアコースティックギターで軽やかに披露。透明感のある伸びやかな歌声で来場者を魅了した。

2026年の春以降からは、日本での本格的な活動もスタートする予定。今後のGyubinの活躍に注目だ。

■リリース情報

2025.11.28 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Really Like You (Japanese Version)」

