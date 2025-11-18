18日の日経平均株価は前日比1620.93円（-3.22％）安の4万8702.98円と3日続落し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は195、値下がりは1381、変わらずは33と、値下がり銘柄の割合は80％を超えた。



日経平均マイナス寄与度は304.84円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、アドテスト <6857>が197.88円、東エレク <8035>が182.5円、フジクラ <5803>が65.68円、ＴＤＫ <6762>が45.12円と並んだ。



プラス寄与度トップは電通グループ <4324>で、日経平均を2.87円押し上げ。次いで塩野義 <4507>が2.11円、花王 <4452>が2.04円、日ハム <2282>が1.80円、ＫＤＤＩ <9433>が1.40円と続いた。



業種別では33業種すべてが値下がり。下落率1位は非鉄金属で、以下、電気機器、機械、石油・石炭、銀行業、証券・商品が並んだ。



株探ニュース

