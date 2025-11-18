韓国伝統酒ブランド「IGIN（アイギン）」の公式SNSが更新。グローバルアンバサダーを務めるBTSのJIN（ジン）の最新広告ビジュアルが公開された。

【写真】ソファで子犬とくつろぐBTSジン【動画】りんごを手にキュートな表情のJIN ／お風呂上がりにIGINを味わうパジャマ姿のJIN

■BTS・JIN、“ただいま”と言いたくなるソファショット

JINは、自然光の差し込むリビングで、右手にスイカの甘みが爽やかな「IGIN APPLE TONIC DALKOM（ダルコム）」を持ち、左手には子犬を優しく抱えながらソファでくつろぎ中。白のTシャツに淡いグリーンのパーカー、黒のハーフパンツからすらりと伸びる脚には白ソックスという、リラックス感あふれる部屋着スタイル。JINの表情は、どこか無防備で、こちらに向けた柔らかな眼差しが「おかえり」と語りかけてくるようだ。

投稿には「IGINタイムが完璧な理由：右手にはIGIN、左手には子犬がいるから」とキャプションが添えられている。

SNSでは、「全部完璧でかっこいい」「ジンくんもわんこもかわいすぎる」「犬と顔の大きさ同じでびっくり」「短パン×白ソックスが刺さる」「IGINのビジュアル毎回最高」「こんなふうに部屋で待っててほしい！」「ただいま、って言いたい！」など、熱気あふれる声が寄せられている。

■動画：りんごを手にキュートな表情のJIN IGIN撮影オフショット

■動画：お風呂上がりにIGINを味わうJIN