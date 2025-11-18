ETF売買動向＝18日大引け、全銘柄の合計売買代金4647億円 ETF売買動向＝18日大引け、全銘柄の合計売買代金4647億円

18日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比69.7％増の4647億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同88.2％増の3715億円だった。



個別ではＳＭＴ ＥＴＦ国内リート厳選投資 <258A> 、ｉシェアーズ 米国債０－３ヶ月 ＥＴＦ <2012> 、ＮＥＸＴ 医薬品 <1621> 、グローバルＸ Ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ 高配当 ＥＳＧ <2849> 、上場インデックスファンドＪリート隔月分配型ミニ <2552> など19銘柄が新高値。ｉシェアーズユーロ建て投資適格社債ＥＴＦ（為替ヘッジあり） <2623> 、東証ＲＥＩＴインバースＥＴＦ <2094> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 国内債券・ＮＯＭＵＲＡ <2510> 、野村高利回りＪリート指数ＥＴＦ <459A> 、ｉシェアーズ 日本国債７－１０年 ＥＴＦ <236A> など8銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> が9.99％高、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００ ダブルインバース <2870> が4.95％高、ｉＦｒｅｅＥＴＦ Ｓ＆Ｐ５００ インバース <2249> が3.74％高と大幅な上昇。



一方、上場インデックスファンドフランス国債（ヘッジあり） <2862> は8.07％安、ＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> は7.62％安、政策保有解消推進ＥＴＦ <2081> は6.67％安、ＮＥＸＴ 鉄鋼・非鉄鉄鋼・非鉄 <1623> は6.03％安、グローバルＸ ウラニウムビジネス ＥＴＦ <224A> は5.14％安と大幅に下落した。



日経平均株価が1620円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金2286億6900万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日の平均売買代金1439億5200万円を大きく上回る活況となった。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が382億7700万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が260億8000万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が182億400万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が167億5200万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が164億900万円の売買代金となった。



