【谷口キヨコのごきげん！？SOLOライフ】この11月は着るものに本当に困った。毎朝、何を着たらよいのか分からないんだもん！私は夜に明日の天気や気温をチェックしてお洋服のコーディネートを決めるのが日常なのですが（酔っぱらってるときを除く）、この11月はなんか明日のお洋服のイメージが湧かなかった。

そもそも今日だって裸で外出したわけではなく何かしら着て出かけたのだが、それも実はしっくりきてないことが多くて、だから明日のコーディネートもどうしたらよいのか分かんなくなって、そのままその日の朝に突入！ そして、なんやかんやしているうちに時間がなくなる、というあかんパターン。

昨年までは違ったんですよ。もっと毎日のコーディネートがしっくりきていた気がする。なぜだろう…昨年より確実にお洋服の数も増え、つまりはコーディネートもしやすくなったはずなのに、なぜなんだろうか。

そういえば、大学時代も季節の変わり目にはこんなことがたまにあり、母に「着ていくもんない〜ない〜服買うて〜」と、泣きついていた。そんなとき、母はきまって「ないことあらへん！あんた、昨年の今日、裸で出かけとったんか？そんなアホなことないやろ。服はある！」とキレ気味に言っていたし、もちろん新しい服はそう簡単には買ってくれなかった（母は手ごわい）。

そのときは新しい服を買ってほしい気持ちと、マジでその日に何を着たら分からへんかったのが半々だったので、新しい服を諦めたときは本気で「ほんまやなぁ、昨年の今日って何着てたんやろか」と、必死で思い出したりもしていた。

でも、今そんなことになって昨年の今日のコーディネートを見たって、それはほぼ参考にならない。これまでの天気や気候に応じた自分なりの積み重ねが、今までよりもあまり役に立たなくなってきているのではないだろうか。昨年の今日こうだったから今年の今日はこうだ、と大まかにでも言えることが気象に関しては特に少なくなってきているような気がする。それに関連して自然災害もそうだろう。

経験値が役に立たなくなると大人世代はツラい。この世代は暮らしの中で経験値から思考し、決定していくことが多いからだ。その経験値があまり役に立たなくなるなんて…キツい…。

だから私も翌日のコーディネートに困るのね。だって昨年の今日は参考にならないんだもん。生きるって積み重ねなので、それがいろいろな局面で役に立たなくなるなんて…。キツいわ…。