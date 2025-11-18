あの「脚さいきょーに細く見える」ルーズソックス姿公開「たしかにほっそり」「最強コーデ」と反響
【モデルプレス＝2025/11/18】歌手のあのが11月17日、自身のInstagramを更新。ルーズソックスを履いた姿を公開し、話題となっている。
【写真】元アイドル「脚さいきょーに細く見える」ルーズソックス×ミニスカ姿
あのは「このルーズソックスほんっとに形可愛い 脚さいきょーに細く見えるし 弛みがうちゅくしー」とつづり、韓国の街角でのショットを多数投稿。スラリと長い脚に映えるスーパールーズソックスとミニスカートを合わせた姿を披露した。
また「手作りマフラー」とつづり、キャラクターのようなものがついた白のボリュームのあるマフラーも紹介している。
この投稿に、ファンからは「たしかにほっそり」「似合ってる」「センスいい」「最強コーデ」「ルーズしか勝たん」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆あの、ルーズソックス＆ミニスカで美脚披露
◆あのの投稿に反響
