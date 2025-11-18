HIKAKIN、1歳娘との親子動画公開「デレデレで新鮮」「愛が溢れてる」と反響
【モデルプレス＝2025/11/18】YouTuberのHIKAKINが11月16日、自身のYouTubeチャンネルを更新。娘との動画を公開した。
【写真】HIKAKIN「幸せな光景」1歳娘にデレデレ
HIKAKINは「ヒカキン家の日常 ー 1歳の娘とラブブ開封編」と題した動画を公開。中国発の人気キャラクター・ラブブ（LABUBU）の人形が入った箱を1歳の娘と一緒に開封する様子を披露した。動画の冒頭ではHIKAKINが、ラブブより愛猫に興味津々の娘に「まるお」と猫の名前を優しく教える様子を見せていた。
また箱を開封する時には、娘が人形をカメラに向けて紹介すると、HIKAKINが「えらいじゃん！」と娘の頭をポンポンと撫でる場面も。ところが、人形をテーブルに並べてカメラに見せようとすると、娘がどこかへ持って行ったり突然愛猫と遊び始めたりと娘の予期せぬ行動に翻弄される微笑ましい姿も収められている。
この投稿に、ファンからは「娘への愛が溢れてる」「デレデレで新鮮」「最高の親子」「幸せな光景」などの声が上がっている。
HIKAKINは2024年元日、30代の一般女性との結婚を発表。同年8月1日には第1子女児の誕生を報告していた。（modelpress編集部）
◆HIKAKIN、娘と過ごす日常公開
◆HIKAKINの投稿に「デレデレの顔」と反響
