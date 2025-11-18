キンコン梶原の長女・梶原叶渚が金髪近影ショットを連投！ファンから絶賛の声続々！「可愛すぎる」の大反響

お笑いコンビ「キングコング」の梶原雄太の長女でファッションモデルの梶原叶渚が自身のInstagramを更新し、金髪姿の自撮りショットを披露した。投稿には黄色ハートの絵文字と＃梶原叶渚とのコメントに加え、複数枚の近影ショットが添えられている。



この投稿にファンからは、「金髪かんちゃん想像してたより可愛すぎるんだけど」「金髪可愛い」「金髪姿も(,,>᎑<,,)かわゆෆෆ」「まじでセンス良すぎてむりなんだが」「ビジュいつも良すぎる」といったコメントが寄せられ、多くのファンがその魅力に引き込まれている。



梶原叶渚は、ファッション雑誌「Cuugal」の2代目イメージモデルとしても活躍し、今後の活動にも期待が寄せられている。



