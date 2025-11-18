桃井かおり、手作りのおこわ風松茸ご飯公開「食卓が豪華」「香りが伝わる」と話題
【モデルプレス＝2025/11/18】女優の桃井かおりが11月18日、自身のInstagramを更新。手作り松茸ご飯を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】74歳大物女優「香りが伝わる」松茸がゴロッと入ったおこわ風ご飯
桃井は「松茸ご飯作りました！」「ちこっともち米いれておこわ風！いろんなキノコもお付き合いさせてキノコの旨味全開美味いが一番の幸せ」とつづり、食卓の写真を投稿。松茸をはじめ、様々なキノコの入った炊き込みご飯や煮物、白菜の漬物、小鉢料理など、品数豊富で色鮮やかな食卓を公開している。
この投稿には「季節を感じる」「美味しそう」「食卓が豪華」「香りが伝わる」「丁寧な食事に憧れる」「松茸ご飯食べたい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
