新潟DF堀米悠斗の退団が決定

アルビレックス新潟は11月18日、DF堀米悠斗が今季限りで契約満了となり、退団することを発表した。

現在31歳の堀米は2017年に北海道コンサドーレ札幌から新潟に完全移籍で加入。20年からはキャプテンを務め、チームの先頭に立ち続けた。「ゴメス」の愛称でファン・サポーターからも慕われ、新潟をJ2からJ1に昇格させた立役者。今季はここまでリーグ戦24試合に出場して1ゴールを決めていた。

堀米は「ここで引退することを願っていました」と新潟への想いを吐露。「サポーターの皆さんと本気で向き合い続けたこの数年の喜怒哀楽は自分にとって一生忘れられない宝物のような時間でした」と新潟で過ごした日々を回想し、「最後に、アイシテルニイガタ」とまとめた。

SNSでは「嘘でしょ？」「気持ちの整理が追いつかない」「アルビの為にありがとう！」「偉大なる選手」「さすがに泣く」「言葉にならない…」「ショックすぎる」「切な過ぎる別れです」「また新潟に戻ってきてほしい」など、新潟の功労者に多くのコメントが寄せられていた。（FOOTBALL ZONE編集部）