元おニャン子クラブ・渡辺美奈代、ZARAアイテムを使った“上品コーデ”を紹介「センス…大好きです」「素敵です」
元おニャン子クラブのメンバーで歌手・タレントの渡辺美奈代（56）が17日、自身のブログを更新。「coordinate」とタイトルを付け、ZARAのアイテムを使った秋冬コーデを披露した。
【写真】「素敵コーデ！」ZARAを使った渡辺美奈代の“上品コーデ”
渡辺は「本日のお洋服」とコメントし、洗練されたカジュアルコーデを紹介。淡いカラーのスウェットに、ZARAのワイドパンツを合わせたシンプルな組み合わせで、抜け感と上品さを両立している。
ファストファッションを取り入れたコーディネートに、コメント欄には「素敵コーデ！素敵です 美奈代さんのコーデ！センス…大好きです」「キュンです」「素敵ですね」などと反響が寄せられていた。
