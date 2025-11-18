韓国の歌手G-DRAGON（ジードラゴン）が、米メディアのコンプレックス（Complex）が選定した「21世紀ベストドレッサー」で、アジア唯一のアーティストとして挙げられた。

G-DRAGONは12日（現地時間）、米国のファッション・文化専門メディアであるコンプレックス・ネットワークスが公開した「21世紀ベストドレッサー」ランキングで16位に選ばれた。

彼はカニエ・ウェスト、リアーナ、ファレル・ウィリアムス、デービッド・ベッカムなど、世界のファッションを動かすスターたちと肩を並べた。

コンプレックスはG-DRAGONについて、「K-POPが世界的なブームを巻き起こす前から、ファッションの基準を築いてきた人物だ」とし、「常にトレンドを一歩先取りしていた」と評価した。

続けて、「デビューしてからほぼ20年が経った今でも、G-DRAGONは依然としてK-POPにおいてスタイルの概念を新たに定義し、境界を打ち破り、ファッションを自己表現の一つとして捉えられるよう、一つの世代全体にインスピレーションを与えている」と述べた。

G-DRAGONはデビュー初期から独自の感性でスタイルアイコンとして認められてきた。特に2016年にシャネル初のアジア男性グローバルアンバサダーに選ばれて以降、現在まで活動を続けている。

一方、G-DRAGONは、世界16都市で計36回の公演を終えた2025年ワールドツアー「ウーバーメンシュ」（2025 WORLD TOUR［Übermensch］）のソウルアンコール公演を控えている。