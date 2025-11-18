東京スカイツリーの下に「チンアナゴクリスマスツリー」登場…1111匹で装飾 すみだ水族館のクリスマス
東京スカイツリータウンのすみだ水族館は18日、1111匹のチンアナゴのぬいぐるみで装飾した「チンアナゴクリスマスツリー」を初展示した。来年1月12日までの予定。
【写真】気になるスイーツ…「クリスマス金魚サンデー」「ぷかぷかオットセイのクリスマスココア」など
「チンアナゴクリスマスツリー」は、すみだ水族館オリジナルグッズのチンアナゴ、ニシキアナゴ、ホワイトスポッテッドガーデンイールのぬいぐるみ1111個を組み合わせて装飾したクリスマスツリーで、6階特設スペースで展示。
高さ約2メートルで、チンアナゴたちが水流に向かって同じ方向を向く特性や、時にはケンカをする様子を表現している。
使用するぬいぐるみは、製造過程の不具合により販売できなかった商品を再利用したもの。ツリーとなって生まれ変わり、来場者に楽しんでもらえる展示となった。
クリスマスシーズンにあわせ、ペンギンカフェでは期間限定のスイーツ「クリスマス金魚サンデー」「ぷかぷかオットセイのクリスマスココア」「もちもち!冷やしきんぎょやき〜クリスマスバージョン〜」などを販売。また、ミュージアムショップでは、ギフトにぴったりの「ペンギンマフラー」が新登場する。
