¡ÚÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¡ÛÊ¿ÅÄ·ûÀ»¡Ö¿¬¾å¤¬¤ê¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤ì¤Ð¡×ÊÆ¥Ä¥¢¡¼·è¤á¤¿ÌÁÍ§¡¦ÃæÅç·¼ÂÀ¤Ë¤Ï¡ÖÍèÇ¯°ì½ï¤Ë´èÄ¥¤ë¡×
¡¡ÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¤Î¥À¥ó¥í¥Ã¥×¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤Ï20Æü¤«¤é4Æü´Ö¡¢µÜºê¡¦¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹CC¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¹ñÆâ¥Ä¥¢¡¼6¾¡¤ÎÊ¿ÅÄ·ûÀ»¡Ê24¡áELECOM¡Ë¤Ï18Æü¡¢9¥Û¡¼¥ë¤ÎÎý½¬¥é¥¦¥ó¥É¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡2½µÁ°¤ÎACN¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤ËÂ³¤¯¹ñÆâ¥Ä¥¢¡¼º£µ¨4ÀïÌÜ¡£Ê¿ÅÄ¤Ï¡Ö¤¢¤Þ¤êÄ´»Ò¤¬¤¤¤¤»þ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç»î¹ç¤Ç¿¬¾å¤¬¤ê¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¹Ô¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¦¡×¤È²¿¤È¤âÈùÌ¯¤ÊÉ½¾ð¤Ç³Ð¸ç¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤ÏÊÆ²¼Éô¥Ä¥¢¡¼¤ò¼çÀï¾ì¤È¤·¤¿¡£ÊÆ¥Ä¥¢¡¼¤È¤ÏÈæ³Ó¤Ç¤¤Ê¤¤²á¹ó¤Ê´Ä¶¤ÇÀï¤¤¡¢Í¥¾¡¤³¤½¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î25»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·2°Ì¤¬2²ó¤Ç¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê5²ó¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¥é¥ó¥¯15°Ì¤ÇÍèµ¨¤ÎÊÆ¥Ä¥¢¡¼¾º³Ê¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡16Æü¤Ë¤ÏÆ±À¤Âå¤ÎÃæÅç·¼ÂÀ¡Ê25¡á¥Õ¥ê¡¼¡Ë¤¬²¤½£¥Ä¥¢¡¼¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¥é¥ó¥¯14°Ì¤ÇÍ»ñ³Ê¼Ô¤ò½ü¤¯¾å°Ì10¿Í¤ËÆþ¤ê¡¢Æ±¤¸¤¯ÊÆ¥Ä¥¢¡¼¤ÎÍèµ¨½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¤«¤Ä¤Æ¤·¤Î¤®¤òºï¤Ã¤¿ÌÁÍ§¤¬ºÆ¤ÓÆ±¤¸ÉñÂæ¤Ç¡¢¤·¤«¤âÀ¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ç¶¥¤¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÆü¤ÎÌë¤ËÅÅÏÃ¤Ç½ËÊ¡¤·¤¿Ê¿ÅÄ¤Ï¡Ö¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£ËÍ¤¬½ªÈ×¤Î»þ¤Ï·¼ÂÀ¤¬À¼¤ò³Ý¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£²¤½£¤ÎÊý¤¬»î¹ç¿ô¤âÂ¿¤¤¤·¡¢¥ì¥Ù¥ë¤â¹â¤¤¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç2Ç¯ÌÜ¤Ç10¿Í¤ÎÏÈ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤ÏËÜÅö¤ËÀ¨¤¤¡£ÍèÇ¯°ì½ï¤Ë´èÄ¥¤ì¤¿¤é¡×¤È´¶³´¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥Ä¥¢¡¼ËÜ³Ê»²Àï½éÇ¯ÅÙ¤È¤Ê¤ëÍèµ¨¤Ï1·î¤Î¥½¥Ë¡¼¡¦¥ª¡¼¥×¥ó¤«¤é½Ð¾ì¤¹¤ë¡£¡ÖºòÇ¯¤Ï12·î¤ËÍ½Áª²ñ¤ò¼õ¤±¤Æ¡Êº£Ç¯¡Ë1·î¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¥ª¥Õ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£1¥«·î¤¯¤é¤¤¤ÏµÙ¤ó¤Ç¡¢ÂÎºî¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î²ÝÂê¡Ê¹îÉþ¡Ë¤Ë½¼¤Æ¤ë»þ´Ö¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¥ª¥Õ¤Î¹½ÁÛ¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£