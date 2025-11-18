Mステ出演の木村カエラがROIROMとの3ショットを公開！「全員顔小さいすぎる」とファンから歓声
歌手の木村カエラがアイドルデュオROIROMとのスリーショットを自身のInstagramに投稿した。MUSIC STATION (@ex_musicstation )での共演を記念して、木村は「ROIROM(@roirom_official )のお二人と 同じレコード会社Victorなんです。背が高くて顔が小さくてびっくりした。私が154.8センチで、めちゃくちゃ厚底履いてて、この小ささ すごいね。背高くなりたいな。」と綴った。投稿日は11月18日で、ファンに向けた親しみやすい内容となっている。
この投稿には「カエラちゃん、150以上かと思ってた」「ROIROMとの写真ありがとうございます」「この3人の3ショットが実現するなんて〜」など、ファンからの温かい反応が寄せられた。特に、「全員顔小さいすぎる」「カエラさん可愛すぎるし、顔小さすぎる」といったコメントが多く、木村の魅力に多くのファンが引き寄せられていることが伺える。
