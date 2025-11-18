人を傷つける能力のある準空気銃などの違法なエアガンを所持したとして、警視庁は１８日、宮城県気仙沼市の会社員（５４）ら東京、大阪、兵庫など５都府県に住む３９〜７４歳の男１０人を銃刀法違反容疑で東京地検に書類送検した。

発表によると、１０人は１月１８日〜４月２９日、それぞれの自宅で、準空気銃や本物の拳銃に似せた模造拳銃などを所持した疑い。１０人は、インターネットオークションを通じて準空気銃を販売していた気仙沼市の男ら３人と、購入者の公務員ら７人。いずれも容疑を認め、気仙沼市の男は「コレクションなどの目的で保管するとともに、転売益を得るために販売していた」と供述している。

昨年３月に実施したサイバーパトロールで準空気銃などの出品が発覚。同庁が１０人の自宅を捜索し、殺傷能力のある空気銃や準空気銃、模造拳銃といった違法なエアガン計１９１丁を押収した。

同庁は、気仙沼市の男が海外サイトを通じて準空気銃などを輸入し、ほかの男２人とともに２０１９年８月〜今年４月、計約３２０丁の違法エアガンをネットオークションを通じて販売して約６３０万円を売り上げたとみている。