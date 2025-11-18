ドジャースのキケ・ヘルナンデス選手がプリンセスに変身しました。

キケ選手は「11月14日、肘の伸筋を修復する手術を受けました。5月に断裂したまま、ワールドシリーズ連覇を目指してプレーを続けた結果、骨から剥離してしまった」と自身のSNSで発表。左肘を固定したままベットに横たわる痛々しい写真を投稿しました。

その投稿から3日後の18日、キケ選手はInstagramのストーリーズをアップします。1枚目は「ペネロペのサロン」とドアに紙が張られた写真。ペネロペとはキケ選手の娘の名前です。すると次の投稿でそれがビューティーサロンだったことがわかります。キケ選手は右目はブルー、左目はピンクのアイシャドーを塗り、唇は赤く、ほっぺにもチークが塗られています。もちろんこのサロンのスタッフであるペネロペちゃんも口に豪快に口紅を塗って登場。さらにキケ選手は髪の毛も内巻きにカールをかけ仕上がっていきます。そこへ妻のマリアナさんが部屋にやってくるとキケ選手の変身に口を大きくあんぐりさせます。

最後はプリンセスのティアラをかぶせて完成。髪の毛にピンクのカラーも入り唇をとがらせたキケ選手が写真に収まりました。