女優の伊藤沙莉（31）が18日までにX（旧ツイッター）を更新。子どもを出産したとの誤解を招き、訂正した。

伊藤は「インストでちょくちょく子供だと思われてる方がいらっしゃって」と、一部で誤解されていることについて切り出し、「気持ち的には子供なんだけど わんちゃんです」と説明した。

さらにその後の投稿では、問題となったインスタグラムのストーリーズのキャプチャー画像を添付。ストーリーズでは、部屋におもちゃが散らばった様子を撮した写真とともに「最近夫の仕事を足元で見守ってるらしいんだけど いよいよケージからせっせとおもちゃを持ってきて ここを拠点にすると決めたらしい ふと足元をみたらこの状態だったと連絡がきたんだけどセルフ引っ越し可愛すぎてママ悶絶なんだけどどうしてくれる？」とつづっていた。

あらためて「子供だと思われたのは うちのわんちゃん！wwwww」と明言。「これをストーリーに載せたら出産したのかと思っていた方がちらほらいたので わんちゃんですよー」と強調した。

伊藤は今年1月、自身がパーソナリティーを務めるインターネットラジオ番組「伊藤沙莉のsaireek channel」で、交際が報じられていた劇作家の蓬莱竜太氏（49）と結婚したことを発表した。