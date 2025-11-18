【ドイツ】 世界の強豪「FCバイエルン・ミュンヘン」スタジアムツアーに参加してみた 【現地レポ】
サッカーのドイツ・ブンデスリーガに属するチーム「FCバイエルン・ミュンヘン」は、ドイツのみならず、世界中で人気かつ強豪チームの1つ。特にサッカーが詳しくなくても、バイエルン・ミュンヘンは聞いたことがあるだろう。
そのFCバイエルン・ミュンヘンの本拠地は、ドイツ南部の都市ミュンヘン。その郊外に、ホームスタジアム「アリアンツ・アレーナ」がある。
アリアンツ・アレーナの最寄り駅は、地下鉄U6線の「Frottmaning」（フレットマニンク）駅。ミュンヘン中心部から地下鉄で行くことができる。
なお、駅から出ると、スタジアムが見える。ただ、見た目以上にけっこう距離があり、15分ほどかかる。
スタジアムの見学ツアーは、試合がない日も実施されている。しかも、実施回数が10〜15分おきと、けっこう多い。
ツアーは英語またはドイツ語。人気があるので事前予約がおすすめ。もし空きがあれば、当日にスタジアムの窓口でも購入できる。
集合時間になると、ガイド1人に対して参加者20人ほどが、スタジアム内に移動して説明を受ける。筆者は英語ツアーに参加した。
若者や親子連れがほとんどで、英語ツアーなだけに多国籍だった。中には、FCバイエルン・ミュンヘンのユニフォームを着ての参加者も何人かいた。
スタンドだけでなく、選手たちが実際に使うロッカールーム、シャワールーム、トレーニングルームなども見学。試合がある時は当然入ることができない場所で、ファンにとってはたまらないだろう。
ちなみに、2025年9月現在、日本代表にもよく選ばれるDF（ディフェンダー）の伊藤洋輝選手が所属する。背番号「21」のユニフォームも見かけた。
そして、ピッチにも入ることができる。ベンチに座っての記念写真も可能。
この時はピッチに芝がなくて少し残念。しかし、ピッチレベルから、どの試合もほぼ満員の約6万人収容のスタンドを眺めるのはただただ壮観だ。
ツアー前後に、FCバイエルン・ミュンヘン博物館も見学できる。さすが世界の強豪チームかつ歴史があるだけあり、展示物も豪華。トロフィーも無数に飾ってあった。じっくり見ていると数時間はかかるレベルだ。
FCバイエルン・ミュンヘンにいた日本人選手といえば、現在もJリーグのガンバ大阪でプレーする宇佐美貴史選手が有名。かつて所属した選手全員のパネル写真で見つけた。
さらに、オフィシャルショップもある。これはバイエルン市内や空港にもあるが、グッズの品数はやはりここが一番多かった。中にはセール品もあり、ミュンヘン土産の調達にもおすすめ。
ツアーと博物館のセットが25ユーロ（約4500円）、アリーナからの眺めと博物館のセットが19ユーロ（約3500円）、博物館のみだと12ユーロ（約2000円）で、学生や子どもなどは割引料金がある。ショップやカフェバーなどは無料で入ることができる。
アリアンツ・アレーナ（日本語）
https://allianz-arena.com/jp
(Written by AS)
そのFCバイエルン・ミュンヘンの本拠地は、ドイツ南部の都市ミュンヘン。その郊外に、ホームスタジアム「アリアンツ・アレーナ」がある。
アリアンツ・アレーナの最寄り駅は、地下鉄U6線の「Frottmaning」（フレットマニンク）駅。ミュンヘン中心部から地下鉄で行くことができる。
スタジアムの見学ツアーは、試合がない日も実施されている。しかも、実施回数が10〜15分おきと、けっこう多い。
ツアーは英語またはドイツ語。人気があるので事前予約がおすすめ。もし空きがあれば、当日にスタジアムの窓口でも購入できる。
集合時間になると、ガイド1人に対して参加者20人ほどが、スタジアム内に移動して説明を受ける。筆者は英語ツアーに参加した。
若者や親子連れがほとんどで、英語ツアーなだけに多国籍だった。中には、FCバイエルン・ミュンヘンのユニフォームを着ての参加者も何人かいた。
スタンドだけでなく、選手たちが実際に使うロッカールーム、シャワールーム、トレーニングルームなども見学。試合がある時は当然入ることができない場所で、ファンにとってはたまらないだろう。
ちなみに、2025年9月現在、日本代表にもよく選ばれるDF（ディフェンダー）の伊藤洋輝選手が所属する。背番号「21」のユニフォームも見かけた。
そして、ピッチにも入ることができる。ベンチに座っての記念写真も可能。
この時はピッチに芝がなくて少し残念。しかし、ピッチレベルから、どの試合もほぼ満員の約6万人収容のスタンドを眺めるのはただただ壮観だ。
ツアー前後に、FCバイエルン・ミュンヘン博物館も見学できる。さすが世界の強豪チームかつ歴史があるだけあり、展示物も豪華。トロフィーも無数に飾ってあった。じっくり見ていると数時間はかかるレベルだ。
FCバイエルン・ミュンヘンにいた日本人選手といえば、現在もJリーグのガンバ大阪でプレーする宇佐美貴史選手が有名。かつて所属した選手全員のパネル写真で見つけた。
さらに、オフィシャルショップもある。これはバイエルン市内や空港にもあるが、グッズの品数はやはりここが一番多かった。中にはセール品もあり、ミュンヘン土産の調達にもおすすめ。
ツアーと博物館のセットが25ユーロ（約4500円）、アリーナからの眺めと博物館のセットが19ユーロ（約3500円）、博物館のみだと12ユーロ（約2000円）で、学生や子どもなどは割引料金がある。ショップやカフェバーなどは無料で入ることができる。
アリアンツ・アレーナ（日本語）
https://allianz-arena.com/jp
(Written by AS)