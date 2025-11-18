ソン・ガン、レザージャケットを羽織りクールな表情 「ロエベ」ブランドアンバサダーに就任「本当に楽しみです」
韓国の俳優ソン・ガンが、スペインの革製品・ファッションブランド「ロエベ」のブランドアンバサダーに就任。レザージャケットを羽織り、クールな表情のビジュアルが公開された。
【全身ショット】圧巻のスタイル！アンバサダーに就任したソン・ガン
スクリーンでの強い存在感と印象的なスタイルの持ち主であるソン・ガンは、2017年にドラマ『カノジョは嘘を愛しすぎてる』でデビューし、『恋するアプリ Love Alarm』でブレイク。その後もNetflixシリーズ『Sweet Home -俺と世界の絶望-』『わかっていても』『マイ・デーモン』など立て続けに出演している。
ソン・ガンは「私はいつも、クラフトやレザーに対するロエベの革新的なアプローチに惹かれてきました。自分の仕事でも、実験的であることと自身の芸術的ルーツを大切にすることとのバランスが欠かせません。新しいチャプターをともに始められることが本当に楽しみです」とコメントしている。
